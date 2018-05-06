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Бельчонка, которого бросила мать, выхаживают в челябинском зоопарке
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Бельчонка, которого бросила мать, выхаживают в челябинском зоопарке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бельчонка, оставшегося без попечения матери, выхаживают в челябинском зоопарке, об этом сотрудники учреждения рассказали на официальной странице в соцсети.
«На территории детского контактного зоопарка мама-белка оставила одного своего малыша. Зоологи несколько часов наблюдали, не вернётся ли она. Не вернулась. Поэтому малыша мы забрали к себе, и наши ветеринары с успехом заменяют ему семью», — написали сотрудники зоопарка.
По словам зоологов, новый питомец очень активный, «любит прыгать, лазать и смешно тарахтеть» и уже самостоятельно грызёт орехи.
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