Британская «корова» домычалась: Россия определяется с идеалогией 

В последнее время наши взаимоотношения с Британией резко обострились. На брифингах в российском МИД Мария Захарова за последнее время припомнила практически все основные моменты становления Англии как колониальной империи, все ее «подвиги» — от «опиумных войн» до гонений на зулусов. Примерно так на открытии Олимпийских Игр принимающая страна презентует свои достижения, хотя разумеется при проведении летних Игр в Лондоне британцы предпочли не сосредотачиваться на применении химического оружия против арабов-туземцев.
Безусловно там мы видим масштаб и размах, намного превосходящий пресловутое «Дело Скрипалей» и даже химатаку в сирийской Думе, также инкриминируемую России как покровительнице режима Асада. В настоящее время Госдепартамент США выдвинул обвинения в сокрытии улик российскими чиновниками, так что тут речь идет уже о масштабных обвинениях с обеих сторон. И эти обвинения сводятся к указаниям на проведение неоимпериалистической политики. В западной прессе неоднократно и многообразно подается образ российского президента как нового «царя», стремящегося за счет реваншизма расширить границы своей империи и попрать «послевоенный порядок». Россия же устами МИДа заявляет, что уж чья бы корова мычала а британская могла бы и помолчать.
Налицо попытка как-то систематизировать наши претензии к Западу и выработать наконец антизападную, антиимпериалистическую идеологию. На самом Западе такие методички давно отработаны. Демократия есть хорошо, тоталитаризм — это плохо, и любой несогласный с генеральной линией Госдепа правитель тут же объявляется диктатором. Для «оранжевой революции» всегда найдутся недовольные граждане. Ведь, как известно, всем довольных не бывает, бывают только всем недовольные. Низкая зарплата, высокая квартплата, невозможность поехать в Европу без визы — и вот уже молодые люди стоят на «майдане» где их ждут печеньки от чиновников Госдепартамента. Далее CNN подает картинку западному зрителю который умиляется «борцам за свободу» и НАТО делает несколько ходов вперед на мировой шахматной доске — в Одессу, Харьков, Днепр.
Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)
Но это — вещи известные, а вот попытки России построить контридеологию делаются прямо сейчас, методом проб и ошибок, что называется «на коленке». У Советского Союза «миролюбивая внешняя политика» была продолжением внутренней, сейчас же современной России трудно спорить с Украиной, США, Евросоюзом именно в силу близости внутренних установок на свободный рынок и буржуазную демократию. На это часто указывают и в западной печати, подмечая что в отличие от времен «Холодной войны» российские лидеры не имеют никакой собственной идеологической системы.
Наши попытки найти «духовные скрепы» пока сводились к классической формуле «православия, самодержавия и народности», то есть демонстрации пасхальных богослужений и требований реализации «майских указов». «Единая Россия» говорит о ребрендинге, но ей трудно будет избавиться от имиджа буржуазной партии и «думцев», пьющих чай из золотых подстаканников. «Народный фронт» пытается контролировать выполнение наказов Президента и вообще хочет стать этаким народным контролером, однако и он, несмотря на массу медиафорумов, так и не представил пока цельную программу замены установок «Единой России» на некое новое веяние.
Начиная со времен Крымской кампании 2014 года мы пытаемся выработать внутреннюю политику отталкиваясь от внешней. В экономической политике это конечно пресловутое «импортозамещение», а вот в более широком смысле образуется пробел такой ширины что любой «Павел Грудинин» способен его заполнить, отрастив усы «под Сталина» и ринувшись в политику буквально с нуля, из совхоза, «от сохи». Однако просматривается тенденция при которой борьба с внешним империализмом может вылиться в борьбу с внутренней олигархией и попыткой построения некоей новой, более справедливой общественной системы, контуры которой начинают вырисовываться. Как говориться — будем посмотреть.