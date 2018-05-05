Далай‐лама щекочет угрюмых полицейских 

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай‐лама XIV рассказал о положительном влиянии эмоций на здоровье. У него нет различий между высокопоставленными чиновниками. Поэтому духовный лидер щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток, сообщило РИА «Новости».
В ходе конференции «Понимание мира», духовный лидер заявил, что старается у всех вызвать улыбку. Он подшучивает даже над полицейскими, поскольку не видит различий между высокопоставленными чиновниками и нищими.
А если они не улыбаются, я их начинаю щекотать
— Далай-лама.
Далай-лама признался, что для него все равны, написала «Газета.ru».
Ранее Далай‐лама XIV на конференции с группой ведущих российских ученых в Индии призвал как можно быстрее урегулировать конфликт в Сирии и Йемене. По его словам, все эти преступления делаются «под знаменем религии», тогда как все конфессии наоборот «призывают к миру, любви и состраданию». Также духовный лидер заметил, что мирное будущее в руках всего человечества. Надо просто перестать быть эгоистами.