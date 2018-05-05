Далай‐лама щекочет угрюмых полицейских

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай‐лама XIV рассказал о положительном влиянии эмоций на здоровье. У него нет различий между высокопоставленными чиновниками. Поэтому духовный лидер щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток, сообщило РИА «Новости»

В ходе конференции «Понимание мира», духовный лидер заявил, что старается у всех вызвать улыбку. Он подшучивает даже над полицейскими, поскольку не видит различий между высокопоставленными чиновниками и нищими.

А если они не улыбаются, я их начинаю щекотать

— Далай-лама.

Далай-лама признался, что для него все равны, написала «Газета.ru»