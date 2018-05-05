Что стало с участниками группы Tokio Hotel

Рок-группа была популярна в России больше восьми лет назад. С тех пор участники сильно изменились.

Ребята из Tokio Hotel были одной из самых популярных рок-групп в России в 2007—2008 годах. Яркая внешность участников сразу запоминалась, а плакаты с братьями Биллом и Томом Каулитцем висели над столом буквально каждой второй семиклассницы.

Правда, к 2010 году популярность группы в России резко сошла на нет, и немецкие подростки исчезли с телеэкранов. Группа, которая была основана еще в 2001 году, существует до сих пор. Правда, участники сильно изменились. Кстати, вся группа переехала из Германии поближе к звездам — в Лос-Анджелес

Такой группа запомнилась российским фанатам

Билл Каулитц

Сейчас солисту группы 28 лет. Российским слушателям Билл запомнился длинными черными волосами, но с тех пор звезда несколько раз менял имидж — коротко стриг волосы, красил их в платиновый цвет. Сейчас у Билла самая обычная прическа, а время от времени он отращивает бороду. А вот глаза черным карандашом уже не подводит.

В личной жизни певца мало что поменялось. В интервью Билл много раз рассказывал, что мечтает найти девушку мечты и не разменивается на несерьезные отношения. По слухам, селебрити долгое время встречался с Никки Рамзи, дочерью британского повара Гордона Рамзи , но девушка ушла от него, устав от угроз фанаток артиста.

Том Каулитц

Гитарист и продюсер группы, а также брат-близнец Билла сильно отличался от солиста. В 2007 году музыкант носил дреды, которые теперь состриг. Кроме того, Том накачал мышцы и, не стесняясь, демонстрирует их на фотосессиях.

Отличается от брата Том и отношением к девушкам — музыкант встречался с десятками красавиц. Но в 2015 году решил остепениться и женился на модели Рии Зоммерфельд. Правда, спустя полгода он же подал на развод. Сейчас музыкант уже три месяца встречается с моделью Хайди Клум, которая старше его на 16 лет.

Густав Шефер

29-летний барабанщик практически не изменился внешне, разве что повзрослел и немного набрал вес.

Зато в мае 2016 года Густав стал отцом. Несмотря на постоянные концерты и гастроли, барабанщик проводит много времени с дочкой и постоянно делится фотографиями в своем Instagram. Кажется, малышка души не чает в своем знаменитом папочке!

Георг Листинг

Басист — самый старший участник группы, сейчас ему 31 год. В годы дикой популярности Tokio Hotel в России Георг ходил с длинными волосами, сейчас же не решается на смелые эксперименты и делает модную прическу.

В остальном Георг, кажется, совсем не поменялся, и больше 25 лет ему едва ли дашь. И так же, как и десять лет назад, музыкант тщательно скрывает свою личную жизнь.

Больше фото перемен — по стрелке!

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