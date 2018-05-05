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В Кургане салют обошелся городу в 260 тысяч
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В Кургане салют обошелся городу в 260 тысяч 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Кургане практически все готово к празднованию 73 годовщины Великой Победы. Украшены фасады зданий, наведен порядок на улицах, даже отрепетирован сам парад. Все городские памятники, которые связаны с Великой Отечественной войной, находятся под круглосуточным наблюдением частных охранных предприятий. ЧОПовцы следят, чтобы на монументах не появились надписи и рисунки, а также отвечают за сохранность памятников. В этом году празднование Дня Победы пройдет под девизом «Мы внуки твои, Победа».
Праздничные концерты и культурные мероприятия пройдут в каждом районе Кургана, а вечером традиционные салют соберет горожан на центральной площади. Кстати, в муниципалитете похвастались, что увеличили калибр зарядов и поэтому салют удивит курганцев. Залпы озарят небо в 22 часа. Всего на салют потратили 260 тысяч рублей. Смотреть Парад с трибуны памятника будут 150 ветеранов. Всего в городе сегодня проживают 214 участников Великой Отечественной войны.
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