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Уфимские троллейбусы пойдут новыми маршрутами
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Уфимские троллейбусы пойдут новыми маршрутами 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице власти всерьез взялись за ремонт дорог и, чтобы не останавливать работу ни на минуту, решили трудиться и в выходные. Так, чтобы была возможность заменить асфальт на улице Космонавтов (на участке от ул. Комарова до ул. Первомайской), было принято решение изменить движение нескольких троллейбусных маршрутов. В период с 8 утра 5 мая до полуночи 6 мая, маршруты под номерами № 1 «Монумент Дружбы — бульвар Славы», № 13 «Мкр-н Белореченский — Троллейбусное депо № 1», «Ледовый дворец »Уфа Арена» — бульвар Славы» поедут в объезд ремонтируемого участка дороги.
Кроме того, будет временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 4 «Троллейбусное депо № 2 — Северный автовокзал».
— Приносим извинения за временные неудобства, — пояснили в городской администрации.
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