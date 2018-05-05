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Девять человек доставлены в больницу после ДТП с участием микроавтобуса в Бурятии
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Девять человек доставлены в больницу после ДТП с участием микроавтобуса в Бурятии 

ТАСС 14 часов назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ТАСС, 5 мая. Девять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения внедорожника, пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Бурятии, сообщила ТАСС в субботу начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Маслова.
По данным полиции, инцидент произошел около 17:00 (12:00 мск) на 85-м км дороги Улан-Удэ — Кяхта.
"Внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в стоящий микроавтобус Fiat Ducato, который в свою очередь совершил столкновение с впереди стоящим грузовым автомобилем Nissan Condor. Восемь пассажиров микроавтобуса и один пассажир внедорожника доставлены в медицинское учреждения для осмотра, их состояние пока неизвестно", — сказала Маслова.
Она уточнила, что в микроавтобусе находилось 14 пассажиров.
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