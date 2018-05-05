Девять человек доставлены в больницу после ДТП с участием микроавтобуса в Бурятии

Наталья Маслова. ТАСС , 5 мая. Девять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения внедорожника, пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Бурятии , сообщила ТАСС в субботу начальник пресс-службы регионального УМВД

По данным полиции, инцидент произошел около 17:00 (12:00 мск) на 85-м км дороги Улан-Удэ — Кяхта.

"Внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в стоящий микроавтобус Fiat Ducato, который в свою очередь совершил столкновение с впереди стоящим грузовым автомобилем Nissan Condor. Восемь пассажиров микроавтобуса и один пассажир внедорожника доставлены в медицинское учреждения для осмотра, их состояние пока неизвестно", — сказала Маслова.

Она уточнила, что в микроавтобусе находилось 14 пассажиров.