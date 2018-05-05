Ещё
В Засвияжском районе Ульяновска перекроют движение транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Засвияжском районе Ульяновска перекроют движение транспорта 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Засвияжском районе Ульяновска будут менять «рельсошпальную решетку» трамвайных путей, из-за чего в ночное время здесь будет перекрыто движение транспорта, сообщает «Ульяновск сегодня».
Движение будет закрыто в ночное время на перекрестках улицы Рябикова с улицами Отрадная, Кузоватовская и Богдана Хмельницкого с 22.00 до 05.00 часов утра по графику:
— на перекрёстке улиц Рябикова и Отрадной — с 7 на 8 мая, а также с 9 по 11 мая,
— на перекрёстке улиц Рябикова и Кузоватовской — с 14 по 17 мая,
— на перекрёстке улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого — с 22 по 24 мая.
АиФ — Ульяновск: последние новости
«Соборная» без соборности В Ульяновске на детской площадке нашли труп с ножевыми ранениями В ульяновском поселке Мостовая местный житель уничтожил дренажную канаву
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива356
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ157
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии255
Певица погибла во время отдыха41
Россиян предупредили об аномальной жаре11
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение