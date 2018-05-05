В Засвияжском районе Ульяновска перекроют движение транспорта

В Засвияжском районе Ульяновска будут менять «рельсошпальную решетку» трамвайных путей, из-за чего в ночное время здесь будет перекрыто движение транспорта, сообщает «Ульяновск сегодня».

Движение будет закрыто в ночное время на перекрестках улицы Рябикова с улицами Отрадная, Кузоватовская и Богдана Хмельницкого с 22.00 до 05.00 часов утра по графику:

— на перекрёстке улиц Рябикова и Отрадной — с 7 на 8 мая, а также с 9 по 11 мая,

— на перекрёстке улиц Рябикова и Кузоватовской — с 14 по 17 мая,

— на перекрёстке улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого — с 22 по 24 мая.