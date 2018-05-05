В Беларуси видят главную задачу в сопряжении «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического союза — председатель Совета Республики Национального…

Михаил Мясникович. Об этом в пятницу китайским журналистам заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

По его словам, Беларусь уделяет особое внимание инициативе «Пояс и путь», которая была озвучена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином . «Мы верим в этот проект, всячески содействуем его продвижению, и мы полагаем, что эта инициатива будет содействовать налаживанию новых межгосударственных экономических связей не только на двусторонней, но и на многосторонней основе», — сказал М. Мясникович.

"Должны быть просчитаны все действия в случае появления определенных вопросов и рисков. И в этом плане, когда мы говорим о сопряжении главных целей ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути», здесь главное не скорость, а стабильная и эффективная работа, — убежден М. Мясникович. — Мы должны учитывать все интересы, но мы считаем, что инициатива «Пояс и путь» — это правильная инициатива, и мы с ней связываем очень большие надежды. Мы не рассматриваем обособленно эти проекты, а именно вырабатываем условия сопряжения".

Германии, Австрии, России, Литвы и Председатель Совета Республики отдельно остановился на реализации такого стратегического глобального проекта, как Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Он назвал данный парк высокотехнологичным проектом, который уже стал центром притяжения крупнейших корпораций со всего мира, объясняя, что в настоящее время в парке уже зарегистрированы 33 резидента из Китая, Беларуси, США Израиля . «У него хорошие перспективы развития. Мы заинтересованы в совместном продвижении товаров и услуг резидентов парка и непосредственно товаров и услуг Китая на рынки ЕС и третьих стран с использованием и транспортно-логистической инфраструктуры, и всех других нюансов. Поэтому „Великий камень“ — это стратегический во всех отношениях проект для нашей страны, флагман инновационного и высокотехнологического производства», — сказал он.

М. Мясникович обратил внимание, что реализация этого проекта выгодна не только Беларуси и Китаю. Проект будет содействовать и решению вопросов ЕАЭС, в котором Беларусь играет активную роль. —0—