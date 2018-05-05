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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 4 мая
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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 4 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 4 мая, в пятницу.
1. Никитин вмешался в ситуацию с квитанциями за отопление на Автозаводе
Компания «Волгаэнергосбыт» направит жителям скорректированные квитанции на оплату.
2. Стали известны подробности жесткой посадки самолета на Оку под Дзержинском
Двое мужчин, находившихся в летательном аппарате, в госпитализации не нуждаются.
3. Опубликована подробная транспортная схема Нижнего Новгорода на 6 мая  В этот день на «Стадионе Нижний Новгород» пройдет третий тестовый матч.
4. Движение транспорта изменят в Нижнем 5 и 7 мая из-за подготовки к параду
Транспортные изменения произойдут в центральной части города.
5. Сезон фонтанов открылся в Нижнем Новгороде 4 мая  На площади Минина и Пожарского заработал центральный фонтан.
6. «Летний кинотеатр» откроется в субботу на площади Маркина
Но фильм покажут только при хорошей погоде.
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