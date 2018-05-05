В ульяновском поселке Мостовая местный житель уничтожил дренажную канаву

Сотрудники МБУ «Управление инженерной защиты» обнаружили 3 мая, что житель поселка засыпает строительным мусором водоотводную канаву на улице Пригородной, сообщает портал «Улправда» . Напомним, Мостовая — район, который регулярно подвергается подтоплениям в период паводка и во время сильных ливней.

Оказалось, что так мужчина решил «утилизировать» строительный мусор, оставшийся после сноса старого жилого дома на улице Декабристов.

Был составлен акт об административном правонарушении. Гражданин обязался ликвидировать созданную им незаконную свалку и отвезти мусор на полигон ТБО.