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Участковые придут в гости к жителям Новосибирска
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Участковые придут в гости к жителям Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 35 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске стартовала профилактическая акция «Здравствуйте, я ваш участковый!», которая продлится до конца мая.
Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в этот период участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних постучатся в квартиры и дома граждан на закрепленных участках. Представители правопорядка вручат новосибирцам свои визитные карточки, где будут указаны адрес участкового пункта полиции, время приема граждан и контактные телефоны. Кроме того, населению раздадут профилактические листовки, в которых содержится полезная информация по самообороне и защите имущества.
Как отметили в ведомстве, акция поможет укрепить взаимопонимание полиции и населения и улучшить профилактику правонарушений.
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