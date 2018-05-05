Участковые придут в гости к жителям Новосибирска

Новосибирске стартовала профилактическая акция «Здравствуйте, я ваш участковый!», которая продлится до конца мая.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в этот период участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних постучатся в квартиры и дома граждан на закрепленных участках. Представители правопорядка вручат новосибирцам свои визитные карточки, где будут указаны адрес участкового пункта полиции, время приема граждан и контактные телефоны. Кроме того, населению раздадут профилактические листовки, в которых содержится полезная информация по самообороне и защите имущества.

Как отметили в ведомстве, акция поможет укрепить взаимопонимание полиции и населения и улучшить профилактику правонарушений.