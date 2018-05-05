Кто на самом деле выигрывает в расследовании «Рашагейта»? Русские?

После выхода доклада комитета по разведке Палаты представителей о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года некоторые призывают прекратить расследование, проводимое специальным прокурором. Другие называют расследование «охотой на ведьм», а утверждения о вмешательстве — «измышлениями» с политической подоплекой.

Некоторые направили свой гнев не на страну, которая нанесла удар по нашей республике, а на наши собственные Министерство юстиции и разведывательное сообщество, назвав их коррумпированными и элементами вымышленного «государства в государстве». По имеющимся данным, некоторые дошли до того, что даже разрабатывают статьи об импичменте, направленные против заместителя Генерального прокурора Рода Розенстайна. На каком основании? Это неясно.

Снова и снова мы слышим, что страна разобщена, поляризована, разделена на племенные группы и становится все хуже. Русские провели и продолжают проводить весьма успешную разведывательную операцию против нашей страны, пользуясь нашей политической поляризацией.

Мне, как человеку, более 32 лет проработавшему в правоохранительных органах, структурах контрразведки и национальной безопасности — как при республиканцах, так и при демократах — больно наблюдать за успехами России и за тем, как наши политические разногласия лишают нас способности защищаться.

Поскольку публичный дискурс о вмешательстве России продолжает стремительно опускаться до уровня выгребной ямы узкопартийного трайбализма, стоит воспользоваться моментом, чтобы еще раз проанализировать то, что нам на самом деле известно.

Во-первых, разведывательное сообщество США определило с высокой долей уверенности, что Россия целенаправленно действовала против США, используя одну из разновидностей гибридной войны с тем, чтобы ослабить страну, посеяв в обществе вражду и подорвав доверие к нашему правительству внутри страны и за рубежом.

В рамках этих продолжающихся действий осуществлялось вмешательство в президентские выборы 2016 года и непосредственное содействие работе избирательного штаба Трампа. Нынешнее руководство разведывательного сообщества поддерживает эти выводы и кроме того считает, что Россия наносила и будет дальше наносить удары по Соединенным Штатам.

Республиканцы из Комитета по разведке Палаты представителей согласны с тем, что Россия вмешивалась в наши президентские выборы 2016 года и с высокой степенью вероятности попытается сделать то же самое на выборах 2018 года. В их недавнем докладе содержится ряд ценных рекомендаций, призванных обеспечить защиту будущих выборов.

Во-вторых, благодаря работе специального прокурора мы теперь знаем, что существует доказуемый преступный сговор российских физических и юридических лиц, которые были причастны к действиям России. Специальный прокурор продолжает расследование, пытаясь выяснить, участвовали ли в этом сговоре какие-либо американские физические или юридические лица.

В-третьих, мы знаем, что существует ряд весьма странных взаимодействий и отношений с участием лиц, связанных со штабом Трампа, и российских физических лиц и организаций, потенциально связанных с действиями России.

Некоторые из этих взаимоотношений и взаимодействий послужили основанием для предъявления уголовных обвинений отдельным лицам; в отношении же других по-прежнему ведется расследование. Мы знаем, что некоторые люди на вопрос об этих взаимодействиях лгали — и любой следователь скажет вам, что ложь, как правило, означает осознание своей вины.

Наконец, по мере раскрытия все большего количества фактов выясняется, что так называемое досье Стила не совсем недостоверно. Важно помнить, что это «досье» представляет собой ряд необработанных разведывательных донесений и соответствует тому, что опытный сотрудник резидентуры собрал бы у источников информации.

Со временем мы узнали, что многое из того, что содержится в этих донесениях, согласуется с другой информацией, полученной в результате отдельных действий по сбору разведданных и следственных действий. И хотя кое-кто пытается неправильно характеризовать и опровергнуть содержание этих донесений, реальность такова, что значительная часть информации, содержащейся в «досье», была полностью подтверждена, какая-то ее часть была подтверждена частично и на сегодняшний день лишь малая ее часть была подвергнута сомнению.

Кампания влияния и пропагандистская кампания, которую по-прежнему проводит Россия против США, является экзистенциальной угрозой национальной безопасности нашей страны. Мы должны в полной мере осознать, каким образом она проводила и продолжает проводить операции, чтобы быть в состоянии им противодействовать. Мы должны полностью понять, работали ли они вместе с кем-либо из американцев, и как они смогли использовать наш политический процесс и разногласия в обществе для достижения своих целей.

Именно поэтому важно и необходимо расследование, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером. Именно поэтому Конгрессу необходимо с этической точки зрения, честно и объективно выполнять те надзорные функции исполнительной власти, которые возложены на него конституцией.

У руководства нашей страны не должно быть более важных задач, чем противодействие этой экзистенциальной угрозе нашей национальной безопасности. Мы уже должны принимать меры по защите избирательных систем штатов от проникновения или фальсификации. Мы уже должны думать о том, как лучше противодействовать распространению пропаганды и ложной информации через социальные сети. Мы уже должны предпринять шаги на мировой арене с тем, чтобы убедить Россию или любую другую страну не повторять подобных атак.

Политика — дело грубое и жесткое, и в ней добиваются успеха те, кто стремится победить любой ценой. Однако я не могу не задаться вопросом, как будущие историки будут оценивать это время в истории нашей страны. Как они будут объяснять действия тех, кто пытался дискредитировать наши институты правосудия и разведки?

Сочтут ли они, что те, кто назвал расследование вмешательства России «измышлениями», были просто участниками кровавой забавы, которая стала в нашей стране политическим процессом? Или же они придут к выводу, что некоторые политические деятели забыли о своих клятвах защищать нашу страну от всех врагов, зарубежных и внутренних, и помогли враждебной нам стране наносить удары по Соединенным Штатам?