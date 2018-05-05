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Развитие пчеловодческого кооператива в провинции Хубэй
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Развитие пчеловодческого кооператива в провинции Хубэй 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.
В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.
Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.
ИА Синьхуа: последние новости
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