Развитие пчеловодческого кооператива в провинции Хубэй

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай /.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.

Лайфэн /пров. Хубэй/ — 31-летний Яо Цзюнь родился в уезде Лайфэн провинции Хубэй /Центральный Китай/.

В 2008 году после окончания университета он основал на родине кооператив «Шанфэнчжай», специализирующийся на пчеловодстве, и начал экологичное выращивание пчел на основе инновационных технологий. Сейчас в его кооперативе более 120 пчеловодческих дворов и более 5 тыс. ульев, годовой объем продаж достигает 5 млн юаней.

Яо Цзюнь говорит, что хочет развивать бизнес и богатеть вместе с крестьянами, проведя молодость среди пчел.