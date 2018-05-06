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Ульяновское Минприроды возглавит Федоров, геопарком ЮНЕСКО займется Брагин
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Ульяновское Минприроды возглавит Федоров, геопарком ЮНЕСКО займется Брагин 

АиФ — Ульяновск 57 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Три важных изменения произошли в природоохранной сфере нашего региона. О них объявил губернатор на встрече с новым составом региональной экологической палаты. Сама экопалата теперь сокращена с 21 члена до 12, выбран ее новый председатель — доцент кафедры биологии и биоэкологии УлГУ Светлана Ермолаева.
Бывший председатель Александр Брагин будет переведен на новую должность, он возглавит проектный офис геопарка «Ундория».
Главная его задача — обеспечить на местном уровне все условия для дальнейшего присвоения территории геопарка «Ундория» статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. До осени проект должен быть приведен в полное соответствие требованиям ЮНЕСКО и представлен на конференции в Италии.
По словам Александра Брагина, ученый-палеонтолог, создатель и бывший директор Ундоровского палеонтологического музея, автор названия «Ундория» и первооткрыватель новых видов ископаемых рептилий Владимир Ефимов будет привлечен к работе офиса.
Дмитрий Федоров рекомендован на должность главы Министерства природы и цикличной экономики. Так теперь будет именоваться «отпочковавшийся» от Минсельхоза департамент, получивший статус отдельного министерства. О создании этого и двух других министерств губернатор сообщил на аппаратном совещании 3 апреля.
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