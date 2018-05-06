Ульяновское Минприроды возглавит Федоров, геопарком ЮНЕСКО займется Брагин

Три важных изменения произошли в природоохранной сфере нашего региона. О них объявил губернатор на встрече с новым составом региональной экологической палаты. Сама экопалата теперь сокращена с 21 члена до 12, выбран ее новый председатель — доцент кафедры биологии и биоэкологии УлГУ Светлана Ермолаева.

Бывший председатель Александр Брагин будет переведен на новую должность, он возглавит проектный офис геопарка «Ундория».

Главная его задача — обеспечить на местном уровне все условия для дальнейшего присвоения территории геопарка «Ундория» статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО . До осени проект должен быть приведен в полное соответствие требованиям ЮНЕСКО и представлен на конференции в Италии

По словам Александра Брагина, ученый-палеонтолог, создатель и бывший директор Ундоровского палеонтологического музея, автор названия «Ундория» и первооткрыватель новых видов ископаемых рептилий Владимир Ефимов будет привлечен к работе офиса.