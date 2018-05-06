Суд в США отказался переносить с 9 мая слушания по «российскому делу»

Окружной суд округа Колумбия отклонил прошение спецпрокурора США Роберта Мюллера перенести слушания по «российскому делу», которые должны состояться 9 мая, говорится в решении суда.

На слушаниях должны быть зачитаны обвинения 13 российским гражданам, которым американская сторона приписывает «вмешательство» в выборы в США, передает ТАСС

Напомним, аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера попросил отложить судебный процесс по «российскому делу», так как не знает, получили ли повестку юридические представители россиян.

В феврале США выдвинули обвинения против 13 граждан Россиив связи с якобы имевшем место «вмешательством» в американские выборы.