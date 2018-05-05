Борис Савинков: что случилось с главным боевиком русской истории

Революционер, террорист, отечественный политический деятель — один из лидеров партии эсеров , руководитель Боевой организации партии эсеров, участник Белого движения и писатель Борис Савинков из тех исторических персонажей, о которых и после смерти долгие десятилетия ходят легенды.

Возможно, потому, что Борис Викторович еще при жизни сам приложил руку к собственной героизации.

Пламенная революционная юность

Родился будущий революционер — «многостаночник» в довольно благополучной семье. Отец — товарищ варшавского прокурора (была до революции такая должность), мать — журналистка, драматург. Помимо Бориса в семье было еще четверо детей — три брата и сестры.

Трое из пяти — старший Александр, Борис и Софья активно занимались политикой. Бориса за участие в студенческих беспорядках выгнали из Петербургского университета. В конце 90-х годов XIX века — начале XX века Савинкова за свою революционную деятельность неоднократно арестовывали. В 1902 его выслали в Вологду

Главный боевик эсеров

Через год Савинков бежал из ссылки в Женеву. В этом городе он вступил в партию эсеров и вошел в ее боевую организацию. Борис Савинков становится одним из опаснейших террористов того времени — при его непосредственном участии готовятся и осуществляются на территории России убийства министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, а также неудавшиеся покушения на министра внутренних дел Дурново и вновь назначенного московского генерал-губернатора Дубасова. Савинков играл ключевую роль в организации убийства известного революционного попа Гапона, заподозренного в связях с полицией.

После разоблачения лидера боевой организации эсеров полицейского провокатора Азефа Савинков стал лидером боевиков. За убийством эсерами в 1906 году командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина последовал арест Савинкова, его приговорили к смертной казни. Но лидеру боевиков при содействии охраны крепостной гауптвахты, где он содержался, удалось бежать и впоследствии скрыться в Румынии

«Переквалификация» в Ропшина

Эта вынужденная эмиграция — самый непродуктивный для деятельной натуры Савинкова период — по его же собственному мнению. Хотя именно «на отдыхе» от занятий терроризмом Борис Савинков под псевдонимом В. Ропшин пишет книгу-мемуары «Воспоминания террориста» и публикует повесть «Конь бледный», а затем и роман «То, чего не было» — работы, которые впоследствии будут способствовать героизации образа их автора. Однопартийцам Савенкова эта литературная деятельность очень не нравилась, они хотели даже исключить писателя и публициста из своих рядов.

С началом Первой мировой войны Борис Савинков занимается военной журналистикой, публикует заметки и статьи в различных изданиях. Но ощущение политического бездействия, с которым жил эмигрант, тяготило его, Савинков в письме М. А. Волошину говорил, что у него «перебиты крылья».

Несколько месяцев фавора

Февральская революция 1917 года в России для такого деятельного и амбициозного человека как Борис Савинков была знаком судьбы — 9 апреля он прибывает в Петербург и сразу же окунается в самую гущу политической деятельности. Довольно быстро экс-эмигрант становится второй фигурой Временного правительства после А. Керенского, о котором Савинков поначалу отзывался с восхищением. Но уже в конце августа 1917 года фаворит подал в отставку, вступив с Временным правительством в неразрешимые разногласия по ряду политических вопросов. Ключевых должностей во власти он больше не занимал.

В октябре Бориса Савинкова исключили и из партии эсеров — разуверившийся партиец заявил, что теперь эта политическая организация не обладает «ни моральным, ни политическим авторитетом».

Полномочный представитель антибольшевизма

Про Октябрьскую революцию сам Савинков выразился так: «Октябрьский переворот не более как захват власти горстью людей, возможный только благодаря слабости и неразумию Керенского». С самого начала большевистской революции и до 1919 года Борис Савинков — активный участник Белого движения, один из организаторов Добровольческой армии.

В 1918 году он в Москве сформировал было контрреволюционный «Союз защиты Родины и Свободы», насчитывавший порядка 800 человек, но вскоре организацию, ставившую своей задачей свержение советской власти и продолжение войны с Германией , рассекретили и часть «союзников» арестовали.

Борис Савинков вел переговоры с представителями иностранных держав о помощи Белому движению, встречался с Пилсудским и Черчиллем.

Тайные беседы с советским дипломатом Красиным

В 1920 году Борис Савинков обосновывается в Варшаве . Идет советско-польская война, и неутомимый политический деятель в Польше занимается формированием антибольшевистки х воинских подразделений, вместе с поэтом Мережковским издает газету «За свободу!».

После высылки из Польши в 1921 году Савинков в Лондоне тайно встречается с советским дипломатом Леонидом Красиным, который считал, что экс-эсер вполне мог бы сотрудничать с коммунистами . В период с 1921 по 1923 годы Борис Савинков вел переговоры с Черчиллем, Ллойд Джорджем и даже Муссолини, но в итоге все равно оказался в политической изоляции. С Белым движением он на тот момент уже давно порвал.

Операция «Синдикат-2»

В результате тщательно разработанной ОГПУ операции «Синдикат-2» Бориса Савинкова в августе 1924 года выманили в СССР, где он и был арестован. На суде бывший террорист и организатор Белого движения признался в своей антисоветской деятельности. Поначалу его приговорили к расстрелу, но потом наказание заменили на десятилетний срок.

Как гласит официальная версия, в мае 1925 года Савинков покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна пятого этажа. Противоположного мнения о гибели этого незаурядного деятеля придерживался А. Солженицын — в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ» писатель утверждал, что Бориса Савинкова на самом деле убили чекисты.