Пентагон хочет реформировать и реформироваться

В рамках рассмотрения бюджета Пентагона на 2019 года конгресс США обсудит актуальные возможности обхода санкций против России , сообщает североамериканское информационное агентство Блумберг . По информации издания, речь будет идти о создании новых условий работы для тех стран, которые ранее были тесно связаны с Россией.

Воспользоваться новыми, двойными санкционными стандартами будет предложено тем международным партнерам, кто готов доказать свою поддержку ориентиров нацбезопасности США. Первостепенным триггером станет полный отказ от отношений с РФ в сфере оборонных технологий и/или отсутствие зависимости от российской армии и разведки.

Анонсированные бюджетные решения, по мнению аналитиков агентства, в первую очередь, направлены на Турцию . После покупки ЗРК С-400 эта страна может попасть под действие закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Акт принят в 2017-м году. Решение также может коснуться Индии, в преддверии рассмотрения документа анонсировавшей отказ от покупки передовых образцов российского вооружения, в первую очередь, истребителей проекта ПАК ФА.

Рассмотрение документа назначено на 9 мая. Помимо уже упомянутых изменений, в новый бюджет военного ведомства США заложен пакет масштабных реформ «некоторых институтов Пентагона». Каких, пока не сообщается.