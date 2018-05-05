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Пентагон хочет реформировать и реформироваться
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Пентагон хочет реформировать и реформироваться 

News.ru 1 час назад
В рамках рассмотрения бюджета Пентагона на 2019 года конгресс США обсудит актуальные возможности обхода санкций против России, сообщает североамериканское информационное агентство Блумберг. По информации издания, речь будет идти о создании новых условий работы для тех стран, которые ранее были тесно связаны с Россией.
Воспользоваться новыми, двойными санкционными стандартами будет предложено тем международным партнерам, кто готов доказать свою поддержку ориентиров нацбезопасности США. Первостепенным триггером станет полный отказ от отношений с РФ в сфере оборонных технологий и/или отсутствие зависимости от российской армии и разведки.
Анонсированные бюджетные решения, по мнению аналитиков агентства, в первую очередь, направлены на Турцию. После покупки ЗРК С-400 эта страна может попасть под действие закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Акт принят в 2017-м году. Решение также может коснуться Индии, в преддверии рассмотрения документа анонсировавшей отказ от покупки передовых образцов российского вооружения, в первую очередь, истребителей проекта ПАК ФА.
Рассмотрение документа назначено на 9 мая. Помимо уже упомянутых изменений, в новый бюджет военного ведомства США заложен пакет масштабных реформ «некоторых институтов Пентагона». Каких, пока не сообщается.
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