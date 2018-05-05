Трамп обвинил демократов в желании разоружить законопослушных американцев 

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии в конгрессе желают разоружить законопослушных американцев.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Демократы и либералы в конгрессе хотят разоружить законопослушных американцев, в то же время они пускают на наши улицы опасных преступников-иностранцев и членов отмороженных банд. Политики, которые ставят преступников-чужаков выше, чем американских граждан — должны быть уволены!» — написал он.
Ранее Трамп заявил, что вооружённые преподаватели защитят школы США от нападений