Золотосплавную лабораторию в Николаевске хотят сделать памятником

Здание бывшей золотосплавной лаборатории на улице Советской,28 в Николаевске-на-Амуре может стать памятником истории муниципального значения. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в краевом Центре охраны памятников истории и культуры, эксперт организации в апреле 2018 года провёл исследование этого объекта и предложил внести его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации

— Это одно из немногих сохранившихся зданий начала XX века в Николаевске-на-Амуре, объект тесно связан с историей развития в региона золотодобывающей промышленности, — говорят эксперты Центра ОПИК. — С 1903 года в лаборатории производилась очистка от примесей поступающего шлихового золота, активная сдача которого на переработку началась именно с момента открытия лаборатории. Ежегодно через нее проходило в среднем 2 — 2,5 тонны шлихового золота.

В 1917-ом лаборатория поставила рекорд, обработав 5,6 тонн золото-сырца, и этот год стал для предприятия последним — начиная со следующего поступление шлихового металла на очистку сократилось до ничтожных размеров.

Фото: Центр ОПИК, работы в золотосплавной лаборатории, ориентировочно 1903-1910 годы

В период японской оккупации Нижнего Амура в сентябре 1918 года лаборатория была закрыта, а в июне 1920 года основное здание и все деревянные постройки сожгли отступающие партизаны Тряпицина, как и весь город.

Здание реконструировали в 1932 году, был надстроен деревянный этаж и в бывшей лаборатории открылся переведенный из Хабаровска Дальневосточный педагогический техникум народов Севера имени К. Я. Лукса, с 1937 года ставший Николаевским-на-Амуре педагогическим училищем народов Севера. С 1966 года — Николаевское-на-Амуре педагогическое училище. Позднее в здании располагались дошкольный детский дом, с августа 1990 года — учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2015 года — женское отделение Николаевского-на-Амуре психоневрологического интерната.

Фото: Центр ОПИК, современный вид бывш. золотосплавной лаборатории в Николаевске-на-Амуре