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Свердловчане отметили Международный день борьбы за права инвалидов
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Свердловчане отметили Международный день борьбы за права инвалидов 

РИА Новости 34 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Жители Свердловской области в субботу по традиции отметили Международный день борьбы за права инвалидов, сообщает департамент информполитики губернатора региона.
"В течение всего дня в Екатеринбурге сразу на нескольких площадках стартовали различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, волонтеров и молодежи, направленные на построение коммуникации между инвалидами и обычными людьми", — говорится в сообщении.
Департамент отмечает, что такие акции проводятся не только для социализации инвалидов, но и для того, чтобы познакомить горожан с особенностями жизнедеятельности тех, кто, по разным причинам, ограничен в своих физических возможностях.
"Зачастую здоровые люди просто не знают, как себя вести с инвалидами или наоборот — не задумываются о том, какие ежедневные трудности тем приходится преодолевать. Когда же обычные люди понимают, как просто общаться с инвалидами, те, в свою очередь, активнее социализируются и вливаются в общественную жизнь города", — приводятся в сообщении слова руководителя организации «Белая трость» Олега Колпащикова.
Так, с полудня в центре Екатеринбурга для всех желающих работал инклюзивный «лабиринт», в котором каждый мог почувствовать на себе, что приходится преодолевать людям с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. В «полосу препятствий» включили такие привычные каждому человеку элементы, как порог, двери, ступеньки. Горожане могли сначала пройти лабиринт пешком, а затем проехать путь на инвалидной коляске.
"Проведя всего несколько минут в коляске, я поняла, что даже обычный порог, который мы перешагиваем, не задумываясь, может стать для кого-то серьезной проблемой. Думаю, благодаря таким мероприятиям, люди становятся более внимательными и терпимыми к окружающим", — цитирует департамент участницу мероприятия Надежду Вдовину.
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