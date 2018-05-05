Свердловчане отметили Международный день борьбы за права инвалидов

"В течение всего дня в Екатеринбурге сразу на нескольких площадках стартовали различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, волонтеров и молодежи, направленные на построение коммуникации между инвалидами и обычными людьми", — говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что такие акции проводятся не только для социализации инвалидов, но и для того, чтобы познакомить горожан с особенностями жизнедеятельности тех, кто, по разным причинам, ограничен в своих физических возможностях.

"Зачастую здоровые люди просто не знают, как себя вести с инвалидами или наоборот — не задумываются о том, какие ежедневные трудности тем приходится преодолевать. Когда же обычные люди понимают, как просто общаться с инвалидами, те, в свою очередь, активнее социализируются и вливаются в общественную жизнь города", — приводятся в сообщении слова руководителя организации «Белая трость» Олега Колпащикова.

Так, с полудня в центре Екатеринбурга для всех желающих работал инклюзивный «лабиринт», в котором каждый мог почувствовать на себе, что приходится преодолевать людям с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. В «полосу препятствий» включили такие привычные каждому человеку элементы, как порог, двери, ступеньки. Горожане могли сначала пройти лабиринт пешком, а затем проехать путь на инвалидной коляске.

"Проведя всего несколько минут в коляске, я поняла, что даже обычный порог, который мы перешагиваем, не задумываясь, может стать для кого-то серьезной проблемой. Думаю, благодаря таким мероприятиям, люди становятся более внимательными и терпимыми к окружающим", — цитирует департамент участницу мероприятия Надежду Вдовину.