Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года. В этот день в 1992 году люди с ограниченными возможностями 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда людей имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения мира. Более 100 миллионов инвалидов — дети. При этом 80% людей с ограниченными возможностями проживают в развивающихся странах, а 50% инвалидов не могут позволить себе услуги в области здравоохранения.

В мире инвалиды сталкиваются с барьерами, препятствующими их доступу к услугам, которые для многих здоровых людей являются привычными, — получение образования, профессиональная занятость, квалифицированная медицинская помощь, информационное и транспортное обеспечение.

13 декабря 2006 года в ООН был принят один из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века — Конвенция о правах инвалидов.

Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. Она направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Среди основополагающих принципов конвенции — уважение человеческого достоинства и независимости, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор; вовлечение людей с ограниченными возможностями в жизнь общества; равенство возможностей; равенство мужчин и женщин; уважение способностей детей-инвалидов и их права сохранять свою индивидуальность.

Участниками конвенции являются 177 государств.

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов 24 сентября 2008 года. 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

Ратификация конвенции создала дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в России.

В России реализуется государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Программа предусматривает создание безбарьерной среды, совершенствование системы экспертизы и реабилитации инвалидов, включение инвалидов в различные сферы жизнедеятельности, в том числе в образование, спорт, культуру, общественную жизнь.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в России общая численность инвалидов на 1 ноября 2017 года составила 12,12 миллиона человек, в том числе 643,1 тысячи детей-инвалидов.

При помощи служб занятости в 2017 году было трудоустроено 88,6 тысячи инвалидов. При этом доля инвалидов, нашедших работу, от численности обратившихся, составила в целом по России 53%. В качестве безработных в прошлом году было зарегистрировано 111,9 тысячи инвалидов, на 2,3% меньше, чем в 2016 году.

За 2017 год органами государственного надзора было выявлено и пресечено 100 тысяч нарушений прав инвалидов.

В Международный день борьбы за права инвалидов ежегодно во многих городах страны проводятся акции «Инвалид — равный член общества», а также множество других благотворительных и просветительских мероприятий, специальных конференций и митингов, направленных на защиту права инвалидов жить нормальной полноценной жизнью.