Путинские «Ночные волки» едут в Чехию. МВД и МИД предупреждают об их опасности

Пресловутый российский байкерский клуб едет в Чехию . «Ночные волки», которые близки к российскому президенту Владимиру Путину и активно поддерживают его политику, пересекут чешскую границу, как ожидается, в четверг днем. За несколько дней своего пребывания в Чехии они посетят несколько городов. МВД МИД ЧР предупреждают об опасности «Ночных волков».

Участники «Дорог победы», как байкеры назвали свой мотопробег из России в Берлин, хотят во время своего путешествия по Европе посетить места захоронений советских солдат, которые освободили мир от фашизма, а также почтить их память.

Однако некоторые чешские политики, а также МВД против пребывания «Ночных волков» в Чехии, хотя публично и не берутся об этом заявить. Но такие выводы можно сделать из материалов, подготовленных Министерством внутренних дел ЧР, к которым получил доступ сервер «Лидовки.чх» (Lidovky.cz).

«„Ночные волки“ являются самой влиятельной российской байкерской бандой, которая активно участвует в организованных преступлениях, а также поддерживает тесную связь с представителями служб безопасности через холдинг «Волк» и пользуется значительной поддержкой президента Путина», — так в МВД ЧР охарактеризовали российских байкеров. По мнению сотрудников МВД, в организации пробега и дополнительной программы, а также в его финансировании участвуют даже российские дипломаты из некоторых стран Европейского Союза

«Из-за активного участия банды в аннексии Крыма и явной причастности к дестабилизации Восточной Украины банда и ее лидер Александр Залдостанов с 2014 года фигурируют в санкционном списке США », — говорится в материале. Кроме того, его авторы пишут, что в последние годы эта группировка все больше ориентируется на российский национализм и православие.

Негативно к приезду группы российских мотоциклистов относится и Министерство иностранных дел ЧР. Там пробег российских байкеров не считают данью памяти красноармейцам, которые погибли, освобождая Чехословакию.

«Мы не считаем, что члены этой группы каким-либо образом представляют павших и их семьи. Эта группа, скорее, известна своими скандалами и криминальными связями, а не уважением к памяти жертв Второй мировой войны», — разъясняет пресс-секретарь МИДа ЧР Ирена Валентова. Пробег «Ночных волков», который официально поддерживает Россия, по словам Валентовой, не улучшит чешско-российских отношений, которые в последнее время и без того напряженные.

Сочувствующий Фолдына: «Организованная преступность? Ерунда»

Однако в чешских политических кругах у «Ночных волков» есть и свои сторонники. Одним из них является депутат и новый заместитель председателя партии социал-демократов Ярослав Фолдына, который считает критику в адрес российских байкеров из путинского окружения безосновательной.

«Я совершенно не понимаю, как кто-то может позволить себе утверждать, что это банда преступников. Я не слышал ни об одном преступлении, которое они совершили бы. Они не торгуют наркотиками, не занимаются сутенерством, они не вооруженная банда, которая на кого-нибудь может напасть», — возразил Фолдына, который два года назад пригласил «Ночных волков» в Дечин, где он сам проживает.

«Они нас освободили. Они празднуют победу над фашизмом. Это главное. В 1945 году моих родителей освободила в Бржецлаве именно Красная армия, поэтому я рад, что могу с ними встретится, хоть и не обязан. Я поддерживаю эту традицию и рад, что могу свободно высказываться, пусть многим это и не нравится», — говорит Фолдына.

В этом году он присоединится к группе примерно из десяти российских байкеров в Праге на Ольшанском кладбище. «Мы съездим с ними в Германию , а потом поедем домой».

Во время визита байкеров безопасность в Чехии будут обеспечивать полицейские. «Чешская полиция хорошо осознает возможные риски, поэтому будет пристально следить за соблюдением общественного порядка, а также дорожных и других правил», — заверил министр внутренних дел в отставке Любомир Метнар.

Несколько остановок в Чехии

В Чехию «Ночные волки» приедут из Польши в четверг после обеда и отправятся на кладбище во Фридек-Мистек. Но проблемой для них может стать решение польского МИДа, которое в прошлом уже запрещало членам клуба въезд на польскую территорию.

Так что не исключено, что во Фридек-Мистек приедут только некоторые с символикой «Ночных волков», но основное российское крыло этого байкерского объединения въедет на территорию Чешской Республики только шестого мая из Словакии

Италии, Англии, Сербии, Македонии, В планах байкеров из 13 стран (России, Белоруссии , Польши, Чехии, Словакии, Словении Болгарии , Германии и Дании ) — посетить такие населенные пункты, как Старовички, Густопече, Брно , Раквице и Прага, где в понедельник они приедут на Ольшанское кладбище.

Два года назад они проехали на своих мотоциклах даже по Вацлавской площади, но на этот раз в центр они не поедут. Во время всех мероприятий байкеры собираются возлагать венки и выступать с краткой речью. В некоторых городах они также хотят показать получасовую патриотическую киноленту «Русский реактор», снятую у горы Гасфорта под Севастополем , то есть в оккупированном русскими Крыму.

«Ночные волки» уже пересекли Белоруссию, где их приняли удивительно недоброжелательно. Если в прошлые годы их встречали, то в этом году ни функционеры, ни государственные СМИ ими не интересовались. В Бресте «Ночным волкам» даже отказали в проживании.