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Полиция Нью-Джерси задержала чиновника за справление нужды на футбольном поле
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Полиция Нью-Джерси задержала чиновника за справление нужды на футбольном поле 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Что побуждало главу школьного округа устраивать туалет на спортивной площадке, не известно.
Полиция Нью-Джерси задержала мужчину, который, позабыв о всех нормах приличия, систематически испражнялся на школьном футбольном поле, пишет NY Post.
Силовики приступили к поискам нарушителя после многочисленных жалоб граждан. Правоохранители знали, что злоумышленник справлял нужду на спортивной площадке регулярно и устроив засаду по камерам слежения, арестовали его в полшестого утра.
Нарушителем оказался глава школьного округа, 42-летний Томас Траджлини, он жил в нескольких километрах от места происшествия. Чиновнику предъявлены обвинения. Какие соображения двигали Траджлини, не известно.
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