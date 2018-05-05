День тишины объявлен в Ливане за сутки до выборов в парламент

БЕЙРУТ , 5 мая. / ТАСС /. Глава ливанского Избиркома судья Надим Абдель Малек объявил о наступлении в субботу дня тишины за сутки до проведения в республике парламентских выборов. Как сообщила газета An Nahar, он призвал кандидатов в депутаты «воздержаться от публичных заявлений в средствах массовой информации и избегать агитации в социальных сетях, в частности, в Twitter.

»Мы требуем от всех строго соблюдать 78 статью закона о выборах и отказаться от обсуждения любых тем, затрагивающих предстоящее голосование", — отметил судья.

Во всеобщих выборах, которые будут проводиться в Ливане 6 мая после девятилетнего перерыва, примут участие 3,6 млн человек. На 128 депутатских мест претендуют 917 кандидатов.

Предыдущий состав ливанского парламента был избран в 2009 году, выборы должны были состояться через четыре года, однако из-за политического кризиса в стране депутаты трижды продлевали срок действия своих полномочий. Только в июне 2017 года парламентским фракциям христиан и мусульман удалось согласовать новый избирательный закон.

Предвыборный расклад

Францию и Саудовскую Аравию. Как ожидается, основная борьба развернется между прозападными силами и лагерем сторонников Ирана Сирии . Наилучшие шансы на победу сохраняет движение «Аль-Мустакбаль», которому сопутствовал успех в 2009 году в двух крупнейших городах — Бейруте и Триполи. Его лидером является премьер-министр Саад Харири — ведущий политик суннитской общины, ориентирующийся на США

Касаясь предстоящего голосования, глава правительства заявил, что «битва в Ливане идет сейчас между теми, кто стремится к государству закона, и теми, кто хочет установить свою гегемонию над государственными решениями». По его словам, «все, кто будет голосовать 6 мая против списка „Аль-Мустакбаль“, окажут поддержку шиитской партии »Хезболлах" и иранскому влиянию".

Встревоженный обострившейся накануне выборов полемикой президент-христианин Мишель Аун предупредил политических лидеров «об агитации в пользу той или иной конфессии». По его словам, выборы в Ливане будут впервые проводиться на основе пропорциональной избирательной системы, что «гарантирует справедливое представительство в палате депутатов всех религиозных общин».

Президент опирается на Свободное патриотическое движение (СПД) — основную силу в христианском лагере. СПД на нынешних выборах блокируется по нескольким округам со сторонниками «Аль-Мустакбаль», несмотря на то, что в 2009 году аунисты выступали союзниками просирийских сил.

По прогнозам аналитиков, шиитский тандем в составе движения «Амаль» (его лидером является спикер Набих Берри) и партии «Хезболлах», бойцы которой сражаются в Сирии, сохранит за собой 26 мест в будущем парламенте. Это гарантирует шиитам получение министерских портфелей в коалиционном кабинете.

Меры безопасности

Военнослужащие ливанской армии будут задействованы в принятых правительством мерах по обеспечению безопасности в ходе голосования. Командующий ВС республики генерал Джозеф Аун заявил в пятницу, что армия «как защитница демократических ценностей полностью выполнит свои обязательства с тем, чтобы процедура народного волеизъявления проходила в спокойной свободной атмосфере и завершилась успехом».

Его выступление прозвучало после того, как в квартале Тарик-эль-Джедида в западной части Бейрута армейские патрули пресекли стычки между активистами движения «Аль-Мустакбаль» и исламистами из течения «Аль-Ахбаш». В ходе них враждующие стороны применили дубинки и ножи, а также использовали для устрашения стрелковое оружие. Есть пострадавшие.