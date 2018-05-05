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В Конгрессе США предложили партнерам РФ в сфере ОПК способ избежать антироссийские санкции
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В Конгрессе США предложили партнерам РФ в сфере ОПК способ избежать антироссийские санкции 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТНОН, 5 мая. /ТАСС/. Страны, закупающие у России вооружения и другую продукцию оборонно-промышленного комплекса, смогут избежать американские санкции, но при выполнении определенных условий. Об этом в пятницу небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, сообщили уполномоченные сотрудники аппарата комитета Палаты представителей Конгресса США, представляя поправки, которые будут предложены к внесению в законопроект о бюджете Пентагона на 2019-й финансовый год.
Действующий с лета 2017 года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предусматривает применение рестрикций в отношении клиентов российского ОПК. Как отметили в аппарате комитета, администрация США в таких случаях оказывается в крайне затруднительном положении, так как ей придется «оборвать связи в оборонной сфере с этими союзниками».
"Это не право выводить страны [из-под санкций], это специальное правило, оно позволяет администрации приостанавливать действие обязательств в рамках статьи 231 CAATSA", — сообщил представитель аппарата комитета. Он отметил, что сегодня США сотрудничают с многими российскими клиентами, в первую очередь, с Китаем. Согласно предлагаемым поправкам, министру обороны дается право временно прекратить действие санкционного правила, но в том случае, если страна-партнер РФ уже разорвала отношения с Москвой, либо снизила их до определенного уровня, или же вместе с США противостоит политике, проводимой Москвой.
В беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник аппарата не смог уточнить, насколько та или иная страна должна понизить уровень контактов с РФ. По его словам, этот вопрос будет прорабатываться с минобороны.
Собеседник ТАСС при этом признал, что поводом для написания данной поправки, автором которой выступил председатель комитета республиканец Мэк Торнберри, стали призывы к Конгрессу главы Пентагона Джеймса Мэттиса, по словам которого применение закона о санкциях грозит парализовать часть внешней и военной политики США.
Никакого окончательного решения по данному вопросу не принято. Предлагаемые к законопроекту о финансировании и направлениях политики Пентагона в 2019 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета на следующей неделе. Затем документ рассмотрит вся Палата представителей, после чего к этой работе подключится Сенат. Весь этот процесс обычно длится до осени.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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