Пентагон может получить право отступать от антироссийских санкций

В новый проект бюджета Пентагона на 2019 год включена возможность отступать от антироссийских санкций. Рассмотрением документа займется комитет по вооруженным силам палаты представителей американского прогресса. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта.

Таким образом, мера по отступлению от санкций против РФ позволит американским военным сотрудничать с тем странами, у которых ранее были близкие отношения с Россией.

Меры дали бы администрации Трампа и вооруженным силам США возможность отклоняться от некоторых санкций, если союзники, имевшие связи с Россией или покупавшие оборудование из России, докажут, что они прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США — сообщение.

Издание отмечает, что таким странам придется доказать предпринятые шаги в аспекте, например, прекращения отношений с РФ в сфере обороны, или же сокращении зависимости от российских секторов разведки.

Ожидается, что проект будет рассмотрен уже в среду, 9 мая. Однако в документе не упоминаются меры в отношении санкций. Тем не менее, издание отмечает, что проект предусматривает предложения по реформирования «некоторых институтов Пентагона».