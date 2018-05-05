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В столице Мексики запретили представления с участием дельфинов
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В столице Мексики запретили представления с участием дельфинов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти мексиканской столицы опубликовали официальный запрет на проведение в городе представлений с использованием дельфинов и тюленей, сообщает РИА «Новости».
Декрет вступает в силу в субботу, 5 мая. Запрет относится также к дельфинотерапии, популярной в последние годы.
За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 301 тысячи песо (примерно $15,5 тысячи). Владельцам дельфинариев дается срок в шесть месяцев, чтобы перевезти имеющихся у них млекопитающих в морские заповедники.
Ранее власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток при приготовлении еды в рамках мер по защите животных.
В своем решении федеральный совет ссылается на результаты ветеринарного исследования, в котором говорится, что омары имеют сложную нервную систему и чувствительны к боли.
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