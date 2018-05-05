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Представительство Торгово-промышленного банка Китая открыто в Астане
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Представительство Торгово-промышленного банка Китая открыто в Астане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 4 мая /Синьхуа/ — Сегодня здесь состоялось официальное открытие представительства Торгово-промышленного банка Китая /Industrial and Commercial Bank of China, ICBC/.
Представительство в Астане позволит расширить и усовершенствовать сеть обслуживания банка ICBC в Казахстане и повысить уровень предоставления финансовых услуг.
В 1993 году ICBC открыл первое подразделение в городе Алматы. В течение 25 лет с момента своего создания банк укрепляет и поддерживает развитие местного рынка, предоставляет банковские услуги предпринимателям Китая и Казахстана.
На церемонии открытия президент ICBC Гу Шу подчеркнул, что открытие представительства в Астане в полной мере продемонстрировало уверенность ICBC в перспективах экономического развития Казахстана и выразило решимость в поддержке китайско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. ICBC Almaty и его представительство в Астане в качестве единственного подразделения ICBC в Центральной Азии придерживаются философии бизнеса «Ориентированность на клиента и создание ценности через обслуживание».
Опираясь на опыт глобализации группы ICBC и поддержку ресурсов, банк продолжает улучшать уровень финансовых услуг, предоставлять высокоэффективное, доступное и качественное обслуживание для китайских и казахстанских предприятий.
ICBC — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в «большую четверку» крупнейших государственных банков Китая. На сегодня день ICBC открыл зарубежные подразделения в 45 странах и регионах мира. —0—
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