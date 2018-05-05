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Военно-медицинская академия поздравила своих ветеранов-долгожителей с Праздником Великой Победы
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Военно-медицинская академия поздравила своих ветеранов-долгожителей с Праздником Великой Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все три юбиляра были награждены медалью «100 лет Российской Красной Армии и Флоту», а так же получили другие подарки.
Командование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и руководство общественной организации «Объединение ветеранов Военно-медицинской службы России» приготовили ветеранам подарки, награды и теплые слова.
Антонине Ивановне Макарычевой сейчас 103 года, во время войны она работала медсестрой в госпитале в блокадном Ленинграде в звании старшего сержанта, а после окончания войны трудилась в клинике нейрохирургии ВМедА.
Полковника медицинской службы Аверкиева Анатолия Матвеевича 1 января 2018 года со 100-летним юбилеем поздравляли друзья и многочисленные ученики. Торжественный вечер, посвященный круглой дате состоялся в клубе академии. Во время ВОВ Анатолий Матвеевич участвовал в боях за Невский пятачок, по окончании войны был начальником отдела кадров Военно-морской медицинской академии, а после ее вхождения в состав Военно-медицинской академии воспитал не одно поколение военных врачей, занимая должность начальника курса.
Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Евгений Сергеевич Иванов, который работал в Военно-медицинской академии заместителем начальника кафедры психиатрии, 100-летний юбилей будет отмечать 13 июня 2018 года.
Все три юбиляра были награждены медалью «100 лет Российской Красной Армии и Флоту», а так же получили другие подарки из рук председателя объединения ветеранов Военно-медицинской службы России, генерал-майора медицинской службы в отставке Корнюшко Игоря Николаевича и председателя Совета ветеранов ВМедА, полковника медицинской службы в отставке, профессора Ивана Даниловича Косачева.
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