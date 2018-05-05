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Внуки маршалов Победы рассказали воспитанникам Тульского СВУ о Великой Отечественной войне
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Внуки маршалов Победы рассказали воспитанникам Тульского СВУ о Великой Отечественной войне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также стены училища посетили дочь поэта Александра Твардовского и сын писателя Константина Симонова.
Сегодня в стены Тульского суворовского военного училища на урок мужества приехали потомки маршалов Победы и знаменитых писателей.
Внуки маршалов Леонида Говорова и Дмитрия Устинова на уроке рассказали суворовцам-десантникам, какой ценой далась Великая Победа нашему Отечеству.
Дочь поэта Александра Твардовского и сын писателя Константина Симонова, пообщавшись с суворовцами, объяснили им, как писалась история Великой Отечественной войны, рассказали о своих родителях и о том, как они, будучи детьми, встретили весну 1945 года.
Основой темой «Маршальского урока мужества» для суворовцев стала Великая Отечественная война.
«Война постепенно уходит в прошлое, становиться лишь страницей истории. Все меньше остается людей-очевидцев тех страшных событий. но благородная память потомков не должна угасать… Наше сегодняшнее мероприятие мы посвящаем тем, кто привел наши войска к славной победе в Великой Отечественной войне. Вечная Слава и память Маршалам Победы, кто выстоял в тяжелых испытаниях, проявил волю, мужество, отвагу, героизм и обеспечил победу советского народа», — такие слава говорили потомки Говорова и Устинова.
Также внуки маршалов Победы рассказали, как подписывался акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии, кто принес мир и свободу всему человечеству.
Уникальный урок для суворовцев-десантников 5, 6, 7 и 8 классов проводился в стенах Тульского суворовского военного училища.
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