Внуки маршалов Победы рассказали воспитанникам Тульского СВУ о Великой Отечественной войне

Сегодня в стены Тульского суворовского военного училища на урок мужества приехали потомки маршалов Победы и знаменитых писателей.

Дочь поэта Александра Твардовского и сын писателя Константина Симонова, пообщавшись с суворовцами, объяснили им, как писалась история Великой Отечественной войны, рассказали о своих родителях и о том, как они, будучи детьми, встретили весну 1945 года.

Основой темой «Маршальского урока мужества» для суворовцев стала Великая Отечественная война.

«Война постепенно уходит в прошлое, становиться лишь страницей истории. Все меньше остается людей-очевидцев тех страшных событий. но благородная память потомков не должна угасать… Наше сегодняшнее мероприятие мы посвящаем тем, кто привел наши войска к славной победе в Великой Отечественной войне. Вечная Слава и память Маршалам Победы, кто выстоял в тяжелых испытаниях, проявил волю, мужество, отвагу, героизм и обеспечил победу советского народа», — такие слава говорили потомки Говорова и Устинова.

Также внуки маршалов Победы рассказали, как подписывался акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии , кто принес мир и свободу всему человечеству.

Уникальный урок для суворовцев-десантников 5, 6, 7 и 8 классов проводился в стенах Тульского суворовского военного училища.