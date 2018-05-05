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Госдеп захотел «помочь» Венесуэле
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Госдеп захотел «помочь» Венесуэле 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Госдеп намерен «помочь» Венесуэле, которая, по мнению США, страдает от действий «диктатора», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Он заявил, что США, «как правило, не говорят много о Латинской Америке», но в Венесуэле Вашингтон видит, «как разрушается прежде процветающая и демократическая нация».
«Мы должны решить это дипломатически», — приводит ТАСС слова Помпео.
Как заявил госсекретарь, в Венесуэле «диктатор наносит вред экономике и заставляет своих людей голодать».
США намерены привлечь к решению этой проблемы «сильный госдепартамент и USAID». Вашингтон, по словам Помпео, собирается «помочь миллионам венесуэльцев, скрывающимся от коррумпированного режима в результате этого полностью созданного руками человека кризиса»
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге, состоявшемся в рамках его предвыборной кампании на территории северного штата Варгас, заявил, что готов взяться за оружие, если когда-нибудь в его стране к власти придет правительство, которое захочет отдать богатства республики США.
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