Василий Лановой проведет концерт «Спасибо за верность, потомки!» в Кремлевском дворце

Художественным руководителем вечера станет народный артист СССР Василий Лановой

"Концерт в Государственном Кремлевском дворце накануне праздника Великой Победы станет своеобразным творческим предисловием к проведению шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года на Красной площади", — отметили организаторы.

Гостями вечера станут делегации общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» от всех регионов. Перед концертом в Малом зале ГКД они встретятся с сопредседателем движения Василием Лановым и членами центрального штаба движения. Концерт будет показан в День Победы на телеканале «Россия 1».

Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» была запущена в 2013 году в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу.