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Василий Лановой проведет концерт «Спасибо за верность, потомки!» в Кремлевском дворце
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Василий Лановой проведет концерт «Спасибо за верность, потомки!» в Кремлевском дворце 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Иосиф Кобзон, Николай Басков, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Таисия Повалий, Зара, а также Академический хор им. Пятницкого, Ансамбль им. Моисеева, Кубанский казачий хор и другие деятели культуры в субботу примут участие в гала-концерте акции «Спасибо за верность, потомки!», который пройдет в преддверии Дня Победы в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в пресс-службе организатора акции.
Художественным руководителем вечера станет народный артист СССР Василий Лановой.
"Концерт в Государственном Кремлевском дворце накануне праздника Великой Победы станет своеобразным творческим предисловием к проведению шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года на Красной площади", — отметили организаторы.
Гостями вечера станут делегации общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» от всех регионов. Перед концертом в Малом зале ГКД они встретятся с сопредседателем движения Василием Лановым и членами центрального штаба движения. Концерт будет показан в День Победы на телеканале «Россия 1».
Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» была запущена в 2013 году в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. С 2015 года она стала общероссийской.
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