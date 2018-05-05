Путин: память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан РФ

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», приуроченной ко Дню Победы. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России , помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения", — говорится в телеграмме.

Президент также отметил важность акции «Бессмертный полк» и подчеркнул, что такие общественные инициативы «идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины».

"От души поздравляю вас с наступающим праздником! С Днем Победы!" — добавил Путин.

Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» была запущена в 2013 году в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу.