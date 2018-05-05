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Шансы болельщиков увидеть ЧМ-2018 на украинском ТВ оценены в 70 процентов
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Шансы болельщиков увидеть ЧМ-2018 на украинском ТВ оценены в 70 процентов 

SPORT24.ru 36 минут назад
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) все еще пытается продать пакет трансляций на чемпионат мира-2018 другому национальному телеканалу, которым может стать «Интер». Сама НОТУ отказалась от показа российского мундиаля, но не прекращает кампанию по продаже трансляций другому общенациональному каналу, рассказал генеральный директор НОТУ Зураб Аласания в интервью.
«Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Но ясно, еще это не будет UA:Перший. Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть.
Процесс переговоров очень коммерческий. Телеканал, с которым идут переговоры, является коммерсантом и понимает, что время играет на его пользу. Вместе с другими факторами это влияет и на ценообразование. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны ЕВU (Европейский вещательный союз), а он — ФИФА, и это все — очень сложная история.
Вариант с «Интером» жив. Но здесь я не имею права без них вдаваться в подробности, ведь «Интер» является непосредственным участником переговоров. Могу сказать лишь, что мы встречались несколько раз, когда процесс вышел уже на топ-уровень. Ведь то, что во время переговоров согласовали юристы, постоянно заходило в своеобразные тупики. Но времени все меньше, и я уже не раз встречался с генпродюсером канала, главным редактором и главным юристом. И именно на нашем уровне — уровне руководства — сейчас продолжаются переговоры, которые должны продолжиться в ближайшее время», — сказал Аласания.
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