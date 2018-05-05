Учение Маркса верно, потому что оно всесильно

5 мая 1818 года в древнем рейнском городе Трир в двухэтажном доме с мезонином родился Карл Генрих Маркс. Его отец, лютеранин, служил адвокатом, а позже занял достаточно весомую должность судебного советника Трира. Мать, Генриетта, занималась домом и детьми.

Начало пути

По воспоминаниям современника, юность Карла протекала весело и беззаботно. Его блестящие природные дарования будили у отца надежду, что со временем они послужат на благо человечества, а мать называла сына счастливчиком, которому удаётся всё, за что бы он ни взялся. Тем не менее отец Карла Маркса с тревогой взирал на «гранитную твёрдость» характера сына, будучи, несмотря на происхождение из ортодоксальных раввинов, как писал его современник, «прусским патриотом старого закала»: он был насквозь пропитан буржуазной культурой, искренне верил в просветительские реформы в духе «Старого Фрица» — Фридриха Второго. Современники вспоминают, что «Генрих Маркс воспитывал в себе современный гуманизм, освободивший его от всей узости иудаизма, и эту свободу он оставил как ценное наследство своему сыну Карлу». Видимо, этот гуманизм в немалой степени помог великому мыслителю пройти нелёгкий жизненный путь, сохранив преданность общечеловеческим идеалам.

Счастливое детство и отрочество закончились у Карла Маркса после того, как 24 сентября 1835 года он получил свидетельство об окончании гимназии в городе Трире. Примечательно, что при средней высокой оценке Маркс не был особо силён в Законе Божием и, как ни парадоксально, в истории, ход которой был во многом изменён в будущем благодаря его научным изысканиям. Экзаменаторы высоко оценили выпускную работу Карла за «богатство мысли и планомерное распределение материала», не забыв, впрочем, отметить и постоянный недостаток автора — «чрезмерное стремление к красочности и образности выражения». Особо была выделена одна мысль из сочинения: «Мы не всегда можем избрать ту профессию, к которой чувствуем призвание; наши отношения в обществе до известной степени уже начинают устанавливаться ещё до того, как мы в состоянии оказать на них определяющее воздействие». В этой фразе уже можно проследить будущие всеобъемлющие диалектические формулировки, описывающие устройство мира. И конечно, трудно избавиться от мысли, что подобные сложноподчинённые предложения с глубоким смыслом вряд ли могут прийти на ум сегодняшнему среднестатистическому выпускнику — продукту ЕГЭ…

В 1835 году Карл Маркс поступает в Боннский университет, затем переходит в университет Берлина, окончив курс в 1841 году диссертацией о философии Эпикура. Надо сказать, что Маркс в студенческие годы отнюдь не был «книжным червём», «учёным затворником». Он принимал участие в студенческих пирушках, традиционных дуэлях и романтических похождениях, вобрав эти привилегии молодости в полной мере.

После университета начался его путь учёного-исследователя и революционера-практика. В 1842 году Маркс возглавляет революционно-демократическую «Рейнскую газету» в Кёльне , которая, впрочем, была закрыта, просуществовав всего полтора года. Далее Маркс переезжает в Париж, отвергнув предложение прусского правительства перейти на государственную службу, дающую постоянный и немаленький доход. К тому времени он был женат на Женни фон Вестфален из родовитой прусской дворянской семьи, чей старший брат занимал пост министра внутренних дел Пруссии. Перед Марксом открывалась очень неплохая перспектива государственного чиновника, но он выбрал иной путь.

Париж, Брюссель , Кёльн, Лондон… Участие в революционных кружках, статьи, высылки и тюрьма за революционную деятельность, поиски денег для семьи, нищенское существование… Человек, анализирующий движение громадных сумм капитала, прекрасно знал цену каждой марки или фунта стерлингов.

Среди наиболее значимых событий того времени — редактирование «Новой Рейнской газеты» в 1848-1849 годах и основание Первого интернационала. Последнее событие трудно переоценить: от теоретических статей, обосновывающих необходимость соединить рабочее движение, Маркс и единомышленники перешли к практическим действиям. В Европе появилась первая в мире организационная структура, ставящая своей целью создать общество, основанное на принципах равенства, братства, справедливости всех людей, освобождённых от эксплуатации человека человеком. Для своего времени это было неслыханно.

Десятилетия революционной борьбы и упорный каждодневный труд подорвали здоровье Карла Маркса. Он ушёл из жизни в 64 года, 14 марта 1883 года, в Лондоне, где и был похоронен на Хайгейтском кладбище. Символично, что сегодня за посещение могилы Маркса англичане в полном соответствии с законами капитализма берут немалую плату, что, впрочем, не останавливает тысячи людей, до сих пор каждый год посещающих могилу основателя научного коммунизма.

Капитал как философия

Главное творение Карла Маркса — «Капитал. Критика политической экономии». Над этим фундаментальным произведением Маркс работал всю жизнь. Первый том «Капитала» вышел весьма приличным для того времени тиражом в тысячу экземпляров в октябре 1867 года в гамбургской типографии Отто Майснера. Последующие два тома увидели свет уже после смерти их создателя. Друг и соратник Маркса, Фридрих Энгельс , подготовил к печати и оплатил издание второго («Процесс обращения капитала») и третьего («Процесс капиталистического производства») томов «Капитала» соответственно в 1885 и 1894 годах.

Труд Маркса произвёл фурор не только в научных, но и в политических кругах. Сам Маркс так характеризовал значение «Капитала»: «Это, бесспорно, самый страшный снаряд, пущенный в голову буржуа, в том числе земельного собственника». Выражение, бесспорно, образное и соответствующее стилистике XIX века, наполненного революциями, восстаниями рабочих, буржуазными войнами, голодом и нищетой. Однако значение работ Маркса — и «Капитала» как их квинтэссенции — всё же направлено главным образом на созидание, наполненное историческим оптимизмом.

Что же нового сказал Маркс? Попробуем кратко охарактеризовать суть его открытий. Главное, пожалуй, заключается в том, что Маркс определил взаимоотношения классов и их борьбу как главную движущую силу истории человечества, соединив эту борьбу в современных ему условиях с трудовой стоимостью и её ролью в условиях капитализма — на тот момент высшей формы экономического развития. При этом по Марксу капитализм, равно как и предшествующие формации — рабовладельческий строй и феодализм, — является временным явлением и неизбежно должен уступить место коммунизму как высшей стадии общественного развития, в наиболее полной мере соответствующей гуманистической природе человечества.

У Маркса были великие предшественники. Левая идея со времён пришествия Христа овладевала лучшими умами человечества. Средневековые философы Спиноза, Монтень, Эразм Роттердамский , утописты Томас Мор , Фурье, Оуэн и многие другие размышляли о том, как создать общество, свободное от угнетения и несправедливости. О природе труда и его стоимости размышляли экономисты Адам Смит Давид Рикардо . Роль классов и классовой борьбы в своих работах исследовали историки Гизо и Минье. Неоценимая заслуга Маркса как первооткрывателя экономических законов развития общества в том, что он сумел объединить с помощью диалектики Гегеля созданные до него философские и экономические теории в единое учение, которое системно и комплексно анализирует, исследует и прогнозирует историю человеческого общества в развитии. Экономический закон, сформулированный Марксом, показал, что коммунизм есть объективная и неизбежная стадия общественного развития, обусловленная законами развития самого капитализма.

Последующая история капитализма подтвердила правоту выводов Маркса и объективность его учения. Практика полностью совпала с теоретическими выкладками «Капитала». Приведём только некоторые примеры. Маркс предсказал неизбежность глобальных войн, вызванных глобализацией капитала и его борьбой за рынки сбыта. В ХХ столетии разразились две мировые войны, а уже в наше время всё явственнее возникают признаки третьей мировой войны, которую пытаются развязать США и их европейские союзники против, говоря определениями Маркса, «наиболее слабого капиталистического государства», которое обладает богатыми природными ресурсами и достаточно обширным рынком сбыта продукции.

Подтверждается и другой вывод Маркса — о неизбежности кризисов перепроизводства при капитализме. На протяжении ХХ века только глобальных кризисов было зафиксировано три — от Великой депрессии до нефтяного кризиса 80-х, а уже в ХХI веке мир вошёл в полосу перманентной турбулентности, источником которой являются США. У него, правда, имеются особенности — «перепроизводство» касается денег и других финансовых инструментов, которые спекулятивная американская экономика сделала товаром. Опасность такого кризиса в том, что он приобретает характер эпидемии вследствие универсальной роли платёжных средств, которые, имея характер фиктивного капитала, уничтожают промышленность и материальное производство в целом. Не случайно финансовый сектор занимает в ВВП США около 30 процентов, что немыслимо для здоровой сбалансированной экономики. Такое соотношение можно сравнить с человеческим организмом, в котором объём крови составляет не восемь литров, а тридцать! Никакие врачи такого несчастного не спасут. США же пока выручает то, что внутренние экономические провалы они заливают потоком эмитированных долларов, потребляя при населении пять процентов четверть ресурсов земного шара.

Злободневен и другой прогноз Карла Маркса, который писал, что индивидуум станет «изобретательным и расчётливым рабом нечеловечных, изощрённых, неестественных и надуманных желаний». Примеров тому в нашей реальности не счесть. Назойливая реклама, навязывание ненужных «новинок», которые фактически ничем не отличаются от предшествующих образцов, перемалывание природных ресурсов в ненужную массу товаров, значительно превышающую и физиологические, и просто разумные потребности, — это следствие развития капитализма. Разумеется, не избежала коммерческого воздействия и культура — бесконечные сериалы, похождения новых «героев» — воров в законе, разного рода дельцов с жизненными принципами социал-дарвинизма — это не только Голливуд с его категорийными фильмами «для любителей бургеров и колы», но и российская культурная среда.

Что будет после коммунизма

Но самое главное свидетельство теории Маркса — образование и успешное существование социалистических государств. Да, Советский Союз, первая в мире страна победившего трудового народа, ушёл в небытие после 73 лет существования, подобно первым христианским общинам, уничтоженным язычниками на заре новой эры. Во многом, кстати, как считают некоторые исследователи, вследствие того, что доктринёры-идеологи КПСС превратили учение Маркса и его последователя Ленина в догму, игнорируя диалектику основоположника коммунизма.

Вьетнам, Чили, Венесуэла, Куба, Норвегия, Но силовые линии описанных Марксом исторических закономерностей обусловили появление стран, народы которых избрали марксизм или его разновидности в качестве государственной идеологии. Китай Перу … К ним примыкают Швеция Финляндия и некоторые другие страны, придерживающиеся «розового» варианта марксизма — социал-демократии. Проигрывает капитализм и в экономической эффективности: КНР, творчески развившая постулаты марксизма в соответствии со своей национальной спецификой, стала лидером, практически сравнявшись с США, а по темпам развития — около семи процентов ежегодного прироста ВВП против трёх процентов у США — опередившая наиболее развитую империалистическую державу. Аналогичные показатели и у Вьетнама, а социалистическая Куба сравнительно с соседними капиталистическими Доминиканской Республикой или Гаити, сходными по истории, запасам природных ресурсов и национальному составу, демонстрирует высочайшие социальные стандарты, несмотря на блокаду США.

Пока же здесь, на Земле, можно утверждать, слегка изменив известную формулу: «Учение Маркса верно, потому что оно всесильно».

И неудивительно, что за 150 лет, прошедших со дня создания «Капитала», буржуазная научная мысль не смогла выдвинуть убедительной альтернативы учению Маркса. А многочисленные нобелевские лауреаты в области экономики лишь развивают отдельные тезисы «Капитала» применительно к достаточно специфическим областям регулирования рынка, подобно тому как малоизвестные астрономы изучают территории планет Солнечной системы, открытой великим Коперником. Не случайно президент США Франклин Рузвельт сказал: «Маркс настолько велик, что одним коммунистам мы его не отдадим».

Более того, ведущие экономисты Запада признали, что капитализм не просто малоэффективен сравнительно с социализмом, но и ведёт человечество к катастрофе. Такие выводы содержатся в юбилейном докладе Римского клуба, одного из наиболее значимых исследовательских сообществ капиталистического мира. Доклад этот был сделан в конце 2017 года в ознаменование пятидесятилетия организации и бросает серьёзнейшие обвинения капитализму, который, по мнению авторов доклада Эрнста Вайцзеккера и Андерса Вийкмана, повинен во всех бедах человечества — от глобального потепления до перманентного голода миллиардов людей. В этом документе Римский клуб, избегая, впрочем, упоминать о марксизме, призывает искать альтернативный путь развития человечества

А искать его не надо: этот путь уже найден. И не только Китаем. Человечество вступает в постиндустриальную, или информационную стадию развития, которую иногда именуют четвёртым экономическим укладом. На смену пролетариату как движущей силе общественного развития приходит класс наёмных работников, связанный с информационными технологиями, а индустриальные производственные отношения позднего капитализма сменяют информационные потоки. Неизменным остаётся только присвоение прибавочной стоимости коллективными эксплуататорскими сообществами, а классовая борьба сместилась из области вооружённого противостояния в сферу гражданских акций и парламентской борьбы за власть. Всё в соответствии с канонами марксизма, исключая терминологию: вряд ли Карл Маркс мог предвидеть, что с изобретением компьютеров на первый план выйдет класс «пролетариев умственного труда», а информационные технологии вместе с криптовалютой в перспективе позволят осуществлять эквивалентный обмен результатами труда между работниками, реализуя на практике главный лозунг коммунизма: «От каждого по способностям — каждому по потребностям». Таким образом, в постиндустриальном обществе формируются производственные отношения, при которых нет места эксплуататорским классам, а многочисленные валютно-посреднические капиталистические структуры отмирают за ненадобностью.

Но станет ли коммунизм конечной точкой развития человечества, противореча в таком случае учению Маркса? На этот вопрос дал ответ Эвальд Ильенков, выдающийся советский философ-марксист, чьи работы глубоко и всесторонне изучают во всём мире в отличие, увы, от нашей страны. В своих работах «Космология духа» и «Диалектика идеального» Эвальд Ильенков выдвинул гипотезу, что человеческому обществу, достигшему коммунистической стадии развития, матерью-природой суждено противостоять энтропии во Вселенной и в конечном итоге пожертвовать собой, чтобы дать жизнь новой Вселенной и в ней — иным разумным существам. Насколько верны такие предположения русского марксиста, сказать трудно, ибо на этот процесс Ильенков отводил многие тысячелетия, но подобная перспектива вполне согласуется с концепциями астрономов, утверждающих, что наша Вселенная, населённая разумными существами, возникла в результате Большого взрыва несколько десятков миллиардов лет назад. Пока же здесь, на Земле, можно утверждать, слегка изменив известную формулу: «Учение Маркса верно, потому что оно всесильно».