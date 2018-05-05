Спатифиллум: уход в домашних условиях

Спатифиллум является привлекательным и неприхотливым комнатным цветком. Он прекрасно растет в домашних условиях и завоевывает звание любимца у многих цветоводов благодаря эффектному внешнему виду и оригинальным цветкам. При наличии подходящих условий спатифиллум становится настоящим долгожителем и продолжает цвести на протяжении всего года.

Также это растение может стать отличным вариантом при выборе подарка. Чтобы спатифиллум радовал вас в течение долгого времени, необходимо ознакомиться со всеми нюансами ухода за ним в домашних условиях.

Происхождение и особенности растения

До широкого распространения по всему миру, спатифиллум произрастал в Южной Америке и Азии. В природных условиях он отличается огромным диапазоном цветовой гаммы.

Спатифиллум принадлежит к семейству аронниковых. Занимательно, что он не имеет стебля, а в цветке ярко выделяется кукурузообразный выступ и красивый парус, обрамляющий его. Он чаще всего имеет белый цвет.

Полезные свойства

Из-за наличия красивых овальных листьев спатифиллум становится отличным выбором для декора и поддержания уютной атмосферы в доме.

Благодаря способности хорошо очищать воздух, он выполняет такие полезные функции:

увеличивает содержание озона;

борется с различными химикатами;

защищает от возникновения и размножения плесневых грибков;

спасает от промышленных и бытовых токсинов.

Он способен поглощать угарный газ, пары бензола, формальдегида, ацетона и прочих спиртов, аммиака.

"Женское счастье"

Многие интересуются поверьями, которые связаны с новыми цветами, появившимися в доме. Спатифиллум — это символ женского счастья, гармонии в семье и хороших взаимоотношений. Он будет идеальным подарком молодоженам, только начинающим семейную жизнь.

Рекомендуется завести спатифиллум в молодой семье. Время цветения связывают с возможностями женщины по зачатию ребенка и вынашиванию здоровых детей.

А незамужним подругам или родственницам этот цветок поможет привлечь к себе представителей сильного пола и обрести счастье с ними.

Распространенные домашние виды спатифиллума

Существует приблизительно сорок видов этого замечательного растения, но в домашних условиях можно содержать лишь некоторую часть из них. Эти сорта представлены ниже на фото.

Самыми известными считаются:

Спатифиллум Уоллиса. Эталон среди этих растений, поскольку является основой большинства выведенных современных разновидностей. В высоту он достигает 45 сантиметров, а длина соцветия составляет 4-10 сантиметров. Этот сорт отличается своей неприхотливостью.

Спатифиллум обильноцветущий. Он занимает второе место по распространению среди цветоводов. Широко ценится его долгий период цветения и обилие цветков. Соцветия имеют маленькие размеры, а листья овальной формы с годами становятся темнее. Цветонос выступает над основными листьями на 15-20 сантиметров, размеры цветка колеблются в пределах 4-8 сантиметров.

Спатифиллум Шопен. Небольшой куст высот которого достигает 30-40 см, отличается своей компактностью. Листья аккуратной продолговатой формы, имеют явно выраженные прожилки. А сами цветы распространяют легкий и ненавязчивый аромат, что является большой редкостью.

Спатифиллум Пикассо. Обладает достаточно большими габаритами: размеры листьев в длину составляют 25-30 см. Кроме этого, даже не имея эффектный цветонос, Спатифиллум Пикассо — уникальный и оригинальный сорт. Его листья отличаются тем, что, помимо зеленого цвета, содержат сектора с белым окрашиванием.

Спатифиллум Алана. Как и предыдущий сорт, имеет крупные размеры. По высоте вырастает до 50 см. На обратной стороне околоцветника можно заметить продольную прожилку. Листья с ярким зеленым пигментом, заостренные. Даже в раннем возрасте располагаются перпендикулярно от поверхности земли.

Спатифиллум Мауна Лоа. Тоже крупногабаритен. Он отличается тем, что его срезанные цветы могут сохранять свежесть вплоть до месяца, что отлично используется в декоре.

Спатифиллум Домино. Привлекает много внимания и является первопричиной абсолютного восторга, а все из-за листьев. Их окраска несколько абстрактна: сам фон имеет темно-зеленый цвет, а на нем присутствует большое количество белых штрихов, разбросанных по поверхности. Форма листьев и соцветий не крупная, их кончик продолговат и заострен.

Спатифиллум Сенсация. Абсолютный лидер по размерам среди комнатных разновидностей. В результате хорошего ухода со временем достигает высоты около 1,5 метров, а соцветия также имеют внушительные габариты и продолжительно цветут.

Спатифиллум Красный. Это довольно интересный сорт, по классификации относящийся к антуриумам или другим подобным цветкам. Достаточно часто бывает такое, что продавцы поливают грунт специально окрашенной водой для достижения околоцветником более интересного окраса.

Часто случается, что разные виды спатифиллума обезличивают одним общим названием и не указывают разницу в уходе. Отличий между сортами по продолжительности цветения не так уж и много, поэтому в выборе растения может помочь обыкновенный визуальный осмотр.

Уход за спатифиллумом в домашних условиях, требования к грунту

Начинающие цветоводы точно заинтересуются этим комнатным цветком из-за его удивительной неприхотливости. Известно, что родиной спатифиллума являются тропики. Но это ничуть не отражается на его требовательности к уровню влажности и освещенности.

Главными компонентами регулярного ухода можно назвать регулярный полив и ежегодную пересадку. Несмотря на это, необходимо знать правила по выращиванию цветка, описанные далее.

Грунт для спатифиллума подойдет не любой. Предпочтительно выбирать готовые специальные смеси, представленные широким разнообразием на полках магазинах. Важно, что по прошествии месяца после пересадки в готовый грунт спатифиллум не подкармливают, поскольку все нужные минеральные вещества уже имеются в грунте.

В цветочном горшке в обязательном порядке должен присутствовать хороший дренаж, который поможет предотвратить гниение корней. Для достаточного поступления воздуха к корневой системе рекомендовано постоянно рыхлить грунт.

Грунт для спатифиллума можно приготовить и самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо смешать в пропорции 1:1:1:0,5 перегной, листовую землю, торф и песок соответственно. Также обязательными компонентами являются кирпичная крошка, измельченная кора деревьев, древесный уголь.

Взрослому растению необходимо регулярно заменять верхний слой грунта без полной пересадки.

Выбор места для цветка

На растение оказывают большое неблагоприятное воздействие прямые солнечные лучи. В течение летнего времени необходимо производить затемнение места, а в остальные периоды спатифиллум следует размещать на подоконниках на юго-восточной стороне. Зимой цветок впадает в период покоя, и дополнительное освещение ему ни к чему.

Рекомендуют поддерживать температуру воздуха около 17 градусов тепла, когда спатифиллум находится в состоянии покоя. Летом оптимальна температура около 22-25 градусов тепла, а при обильном поливе растению не страшны высокие температуры.

Что касается сквозняков и частой смены места — на спатифиллум плохо влияют подобные факторы.

Полив, подкормка и удобрения

Цветок будет полноценно развиваться в подходящих условиях. Весной и летом растение необходимо обеспечить регулярным поливом. Листья нужно часто опрыскивать и делать так называемый «душ» раз в неделю. Поливают спатифиллум отстоянной, профильтрованной или дождевой водой.

В качестве удобрения для спатифиллума лучше всего подходят минеральные комплексы, продающиеся в специализированных магазинах.

Во время активного роста, который длится с апреля по сентябрь, спатифиллум требуется обеспечивать подкормкой два раза в месяц.

Пересадка

Молодой спатифиллум прекрасно чувствует себя в горшке небольшого размера с запасом в 3-4 сантиметра. Однако ежегодно, приблизительно в конце зимы, он нуждается в пересадке. Для этого необходимо выбирать горшок на несколько сантиметров больше по диаметру и новый грунт.

Во время пересадки сначала на дно нового горшка выкладывают слой дренажа, потом ком с корнями цветка присыпают землей и тщательно утрамбовывают.

Но новом месте для хорошего самочувствия спатифиллуму требуется обильный полив. Следующая подкормка сдвигается на месяц вперед.

Размножение

Во время произведения пересадки спатифиллума можно отделить молодые побеги. Захватывать нужно как корневой клубень, так и верхние побеги. Если же вам не хочется, чтобы куст чрезмерно разросся, при ежегодной пересадке желательно оставлять не более одной почки побегов.

Верхняя часть оставляется в воде на несколько недель для лучшего укоренения в дальнейшем. Когда появляются ростки корней, происходит пересадка в новый готовый грунт.

Проблемы, возникающие при уходе

Нередко бывает, что у спатифиллума желтеют листья. Это сигнализирует о недостатке влаги. Также к такому результату может привести полив слишком жесткой водой.

Чтобы избежать таких проблем, нужно составить график регулярного полива и завести специальную емкость, в которой будет отстаиваться водопроводная вода.

В случае, если повреждения приобретают более темный или даже бурый цвет — подкормка была слишком активной, у растения отмечается переизбыток питательных веществ.

Если листья чернеют, можно сделать вывод о нехватке или переизбытке полива и недостаточном содержании азота в грунте. После устранения этих недочетов лиственные покровы постепенно обновятся.

Если же у спатифиллума сохнут кончики листьев, можно говорить о том, что листья нуждаются в дополнительном увлажнении. Значит, воздух в помещении слишком сухой.

Чтобы справиться с этой проблемой, листья необходимо регулярно опрыскивать и протирать влажной губкой.

Многие сталкиваются с проблемой отсутствия цветения и интересуются, почему спатифиллум не цветет. Причины могут быть разными. Во-первых, цветение растения наступает только в том случае, если корневой системой заполнится вся площадь горшка. В этом случае необходим точный расчет размеров при выборе емкости.

В противном случае спатифиллум будет отказываться цвести еще долго. Во-вторых, вероятно, что цветок получает недостаточное количество влаги или подкормки. Также развитие цветка затормозится, если ему не хватает минералов, содержащихся в почве. И, помимо остального, требуется поддержание постоянного температурного режима, так как в прохладном помещении цветение наверняка не наступит.

Также проблемы с выращиванием спатифиллума могут быть вызваны различными заболеваниями и имеющимися на растении вредителями.

Для своевременного выявления проблем требуется постоянно следить за состоянием листьев, почвы, степенью роста и наличием вредителей.

Благодаря предоставленным рекомендациям и при соблюдении всех не таких уж и сложных условий ухода за спатифиллумом, можно вырастить в своем доме это красивое экзотическое растение.