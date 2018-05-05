У Цапков есть глаза

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках 90-х. В предыдущей статье речь шла о Лазовской ОПГ: чеченская братва пускала в ход ножи, не считалась с ворами в законе и устраняла неугодных журналистов. В заключительной статье цикла мы расскажем о Цапковской ОПГ — самой кровавой группировке Кубани, в которую входили члены семьи Цапков. Устроив настоящий криминальный террор, бандиты быстро подмяли под себя станицу Кущевскую — райцентр с населением 30 тысяч человек. Со временем, ошалев от безнаказанности, Цапки превратились из бандитов в настоящих маньяков. Финалом их истории стала кровавая расправа над семьей местного предпринимателя. Жертвами Цапков стали 12 человек, бандиты не пощадили ни женщин, ни даже младенцев…

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Редакция «Ленты.ру» осознает, что все описанное ниже может шокировать читателей. Данный текст ни в коей мере не направлен на пропаганду насилия. Его цель — предупредить читателей о возможности подобных преступлений и уберечь их от опасности.

В истории семьи Цапков есть любопытный нюанс: формальный глава семейства Виктор — персонаж довольно аморфный, мягкотелый и, по словам односельчан, страдающий тягой к алкогольным напиткам. Чего не скажешь о его брате Николае — вот кто на самом деле является прародителем жестокой, утопившей станицу в крови группировки, наводящей страх не только на жителей Кущевки, но и на обитателей соседних районов. В молодости специализацией «дяди Коли» было карточное шулерство — на этом поприще он сколотил свой первый капитал.

А в 80-х, подтянув в помощники безынициативного Виктора, Николай организовал свое дело: братья ездили по окрестным совхозам и закупали оптом мясо, которое позже реализовывали с весомой наценкой. Виктор старался вкладываться в общее дело в силу своих возможностей: к этому времени он связал себя узами брака с местной жительницей по имени Надежда, у них родились двое сыновей-погодков. В отличие от мужа, Надежда имела крутой нрав, считалась в семье главной и безмерно уважала реального кормильца — деверя Николая , в честь которого даже назвала своего первенца.

В легальном бизнесе Цапки-старшие долго не продержались. Криминальные наклонности «дяди Коли» отчаянно рвались наружу, и он нашел им выход: в конце 80-х, уловив веяние времени, начал окружать себя молодежью, постепенно формируя костяк новой ОПГ. На деньги не скупился — и даже вложился в небольшой спортклуб, где его подопечные оттачивали боевые навыки. Поговаривали, что ребят учили даже вспарывать животы тренировками на свиньях в одном из заброшенных станичных свинарников.

Захаживали потягать железо и племянники «дяди Коли», в которых склонный к кумовству авторитет видел своих преемников. Окончательная передача полномочий юным родственникам произошла в 1993 году, когда «дядя Коля» счел лучшей для себя участью роль серого кардинала. С тех пор он помогал родственникам в основном советами и для уничтожения улик плавил в своих мастерских оружие, которое цапковские головорезы использовали при совершении преступлений.

В начале 90-х у руля Цапковской ОПГ встал молодой Николай Цапок. Несмотря на то что новый глава группировки был старше брата Сергея всего на год, тот слушался его беспрекословно и полностью признавал его авторитет. Агрессивный по характеру, Николай сразу же принялся наживать себе неприятности, ввязываясь в драки. Нередко он лез с кулаками на отказавшихся подчиняться фермеров и предпринимателей, обязуя тех делиться нажитым добром. Участвовал новый лидер ОПГ и в жестоких столкновениях с членами других местных группировок.

Тем не менее Николай Цапок всегда выходил сухим из воды. Происходило это по ряду причин. Во-первых, молодой главарь носил при себе справку из психдиспансера о том, что страдает психическим заболеванием. Благодаря этой справке бандит обзавелся кличкой Коля Бешеный. Во-вторых, авторитет успел прикормить местных стражей порядка, которые за вознаграждение оказывали ему посильную поддержку.

Бешеный нещадно расправлялся с теми, кто ему не нравился. Так, в самом начале своего «правления» он вместе с братом отправился в дискоклуб, расположенной в соседней с Кущевской станице Ленинградская. Там братья повздорили с местной братвой, что вылилось в грандиозную драку. Цапки в ней проиграли. Однако братьям была близка философия обязательной мести — и с ответом они не замедлили: Бешеный подстерег одного из обидчиков, втолкнул в машину и привез в Кущевку, где его ожидали брат и подельники. Пытавшегося отбиться селянина втащили в гаражный бокс и забили насмерть кусками арматуры.

Нетрудно догадаться, что Бешеный окружил себя такими же отморозками, как он сам. ОПГ в лучшие свои годы насчитывала, по разным данным, 20-40 человек. Претендентов на роль приспешников Цапков изначально было гораздо больше, но многие уходили, не сумев адаптироваться к лютой жестокости, царившей в группировке.

Привыкнуть к методам главарей ОПГ, направленных на усмирение непокорных и неугодных, и впрямь было непросто. Человеческая жизнь для Цапков не стоила и ломаного гроша. Тех коммерсантов, которые задерживали выплаты дани, в наказание могли подвесить на крюки для разделки мясных туш. А тракториста, который трудился на подведомственном отморозкам сельхозпредприятии, за его рабочую ошибку привязали за ноги к трактору и протащили несколько километров по пахоте. В станице царил ужас: никто не знал, в отношении кого и какой способ измывательств выберут негодяи в очередной раз. В отряде цапковских карателей оставались самые стойкие, которых Бешеный по собственному примеру снабдил справками о невменяемости.

Например, в банду входил некто Игорь Черных (Амур): он прославился тем, что в 2010 году собственноручно задушил двух маленьких девочек в доме фермера Амиева. А Владимир Алексеев (Вова Беспредел) не гнушался изнасилованиями местных жительниц: всего на счету любвеобильного бандита пять подобных преступлений. Однако, по слухам, от действий кущевских беспредельщиков пострадали около 200 юных жительниц станицы. Местные жители вспоминают, что бандиты могли затолкать понравившуюся девушку в машину средь бела дня или вломиться к ней домой среди ночи. Жертвы изнасилований не шли в милицию — они очень боялись своих мучителей.

В 2002 году у Николая Цапка возник конфликт с другим местным бандитом Максимом Цепляковым (имя изменено), сыном местного представителя власти, который сложил свои полномочия в 2001 году, проиграв на выборах некоему Борису Москвичу . Цепляков-старший с поражением и утратой власти смирился, но его сын затаил на победителя злобу, которую выплеснул в январе 2002 года. Нового главу района облаченный в балаклаву Максим подстерег прямо на пороге здания администрации и буквально изрешетил пулями.

Что интересно, долгое время убийство чиновника приписывали цапковским бандитам — якобы новый глава противостоял бандитскому беспределу. Например, он инициировал проверку деятельности совхоза «Степнянский», который Бешеный успешно и на вид вполне легально прибрал к рукам. Однако в первый же год показатели рекордного урожая для уменьшения отдачи в региональный фонд были значительно занижены, и часть зерна реализовали подпольно.

Кроме того, на базе совхоза Цапки создали фирму «Артекс-Агро», которую возглавила мать Бешеного Надежда: ей принадлежали 17 тысяч гектаров земли. Пользуясь компанией, Цапки стали обладателями почти восьми миллиардов рублей, часть которых получили по программам господдержки. Да и прибыль предприятия, ставшего благодаря мощной крыше фактически монополистом в регионе, впечатляла: например, за 2009 года выручка превысила 300 миллионов рублей.

К слову, долгожданная проверка «Степнянского» так и не состоялась: накануне визита аудиторов в совхоз центральное здание, где хранилась вся документация, сгорело.

Однако при всей неприязни к Москвичу Цапки не были причастны к его убийству. А Цепляков почувствовал свою силу и попытался было отхватить кусок криминальной власти в Кущевке. Конечно, этому сразу же воспротивился Бешеный: цапковский авторитет быстро поставил зарвавшегося новичка на место, но явно недооценил степень его коварства. Их противостояние изначально было неравным: Бешеный к тому времени обзавелся связями не только в правоохранительных структурах, но и среди местных чиновников, а Цепляков после отхода отца от власти похвастаться этим не мог. Уравнять силы последний решил жестокой местью лидеру Цапков — уже опробованным способом.

Момент для расправы над Бешеным Цепляков выбрал спонтанно. В конце октября 2002 года лидер Цапковской ОПГ вместе с приближенным Вячеславом Рябцевым (Буба) вышел из своего бронированного автомобиля около продуктового ларька. Но ничего купить в этот день ему не удалось: по Цапку и Бубе открыл огонь оказавшийся в нужное время и в нужном месте Цепляков, чье лицо скрывала неизменная балаклава. Расстреляв авторитета и его спутника, убийца скрылся.

Буба в итоге выжил, а Бешеный протянул после покушения еще несколько дней. Члены цапковского клана обещали врачам неземные богатства, если им удастся спасти жизнь главе ОПГ. Но, несмотря на все старания медиков, в начале ноября 2002-го бандит скончался на больничной койке. По слухам, семья предприняла даже попытку оживить родственника, пригласив шамана к гробу Бешеного. Но и тот надежд не оправдал. Выжил ли шаман после этой неудачи — история умалчивает.

Кто возглавит ОПГ после смерти босса, было ясно сразу: новым лидером был единогласно провозглашен младший брат Бешеного — Сергей Цапок . Тот поначалу растерялся: привык выглядывать из-за спины старшего, не принимая судьбоносных решений. Теперь прятаться было не за кем. К тому времени он обзавелся семьей: спутницей жизни Сергея стала местная жительница с испанскими корнями по имени Анжела Мария.

Женщина родила бандиту двоих детей, но официально их брак заключен так и не был. По одним данным, родители девушки противились их союзу — и злопамятный «зять» пообещал, что зазноба все равно будет его, а вот в ЗАГС он с ней не пойдет. По другим сведениям, гражданский брак был хитроумным ходом: Сергей понимал, что может погореть в любой момент, и пытался максимально обезопасить сожительницу и детей. Именно для этой цели он оправил их подальше от Кущевки — в Ростов, и периодически наведывался в гости.

Первое время после «воцарения» в Кущевке Сергей решил заданную до него политику клана не менять, новшеств не вносить, а для начала отомстить за смерть брата. Но кому? Примечательно, что на мятежного Цеплякова подозрение даже не пало: слишком уж малозначительной выглядела его личность на фоне Бешеного. Да и сам Цепляков проявил чудеса дипломатии: успешно втерся в доверие к новому главарю, став одним из бандитов Цапковской ОПГ. Понять, что к смерти родственника может быть причастен тот, кто находится рядом, у Сергея ума не хватило — и он обрушил свой параноидальный гнев на всех неугодных его властной семье. Однако не все верят в версию братской мести: убийство очередного жителя Кущевки так или иначе несло Цапкам материальную выгоду.

Например, одними из первых жертв мстительного Сергея стали местные фермеры Валерий и Роман Богачевы — отец и сын, с которыми у группировки была взаимная неприязнь еще при жизни Бешеного. Очевидцы вспоминают, что после его смерти Валерий Богачев повел себя очень неосмотрительно: подошел к Сергею Цапку и сказал, что тот будет следующим. Авторитет закономерно расценил слова предпринимателя как признание в причастности к гибели родственника и явную угрозу в свой адрес.

Расправились с Богачевыми 16 сентября 2003 года около их дома на улице Зеленая. Киллер Цапков Виталий Иванов подстерег жертв, когда они возвращались домой. Жена Богачева-старшего слышала выстрелы, которые поначалу приняла за взрывающиеся петарды. Когда женщина выбежала за ворота, ее муж был уже мертв, а в сыне едва теплилась жизнь. Спасти его не смогли: он скончался в районной больнице. После гибели фермеров их земли перешли бандитам.

Выгодной для Цапков оказалась смерть и еще одного фермера — Анатолия Смольникова. Его не спасло даже то, что Бешеный был крестным его дочери. Все тот же киллер Иванов в компании Вовы Беспредела и Амура в ноябре 2008 года напал на Смольникова рядом с его домом. Убийцы били ножами куда придется: судмедэксперты нашли на теле погибшего множественные колото-резаные раны — живого места не было даже на голове. На первый взгляд, мотив Цапков был тот же: месть за Бешеного. Однако на деле Цапки просто расширяли свои владения. К слову, семья Смольникова даже не сразу поняла, что лишилась земель, принадлежавших главе семейства. Когда сельскохозяйственные территории хотели взять в аренду — выяснилось, что все они по документам давно принадлежат Цапкам.

В июле 2010 года люди Цапка попытались было устранить еще одного неугодного — предпринимателя Сергея Бегиджанова, жившего в Ростове-на-Дону. Автомобиль, в котором находились Сергей, его 17-летний внук и водитель, киллеры подстерегли в городском переулке Упорный. В BMW разрядили несколько автоматов, но Бегиджанов выжил: по стечению обстоятельств, в этот день он позволил сесть за руль своему внуку, на которого и пришелся основной удар ликвидаторов. Молодой человек скончался на месте. Несмотря на то что главная цель ушла от возмездия, Сергей Цапок остался доволен операцией, рассудив, что муки деда из-за гибели внука уже сами по себе жестокая кара.

К этому времени криминальный авторитет выбился в районные депутаты и, защитив в 2006 году диссертацию, стал кандидатом социологических наук. В то время Сергей даже не подозревал, что до конца его кровавого правления осталось всего несколько месяцев. Напротив, Цапок вдохновенно готовился к преступлению, которое впоследствии похоронило ОПГ: нападению на дом местного предпринимателя Сервера Аметова, который также значился в «расстрельном списке» как подозреваемый в убийстве Бешеного.

Примечательно, что все свои лютые рейды кущевская братва совершала обычно по осени. Вот и набег на дом Аметова был назначен на 4 ноября — день, когда в далеком 2002 году хоронили Бешеного. Своим приспешникам Сергей Цапок поведал историю: якобы перед тем, как испустить дух, его брат прошептал имя Сервера — своего убийцы. Впрочем, братве и не требовались объяснения причин нападения: за своим боссом отморозки привыкли идти беспрекословно и слепо ему доверять.

Когда план мести Аметову был продуман до мелочей, поступили новости: в гости к фермеру приехал из Ростова-на-Дону его друг Владимир Мироненко с супругой Мариной, ее родителями Виктором и Лидией Игнатенко и маленькими дочерьми — пятилетней Ириной и полуторогодовалой Аленой. Такой поворот абсолютно не смутил Сергея Цапка — он не только не отказался от плана мести, но и приказал своим головорезам убить всех, кто находится в доме фермера на улице Зеленая. Цапки, к слову, уже проливали там кровь.

На дело главарь Цапковской ОПГ отбирал бандитов лично: помимо Вовы Беспредела, Амура и рвавшегося мстить и за себя, и за Бешеного Бубы в убойную бригаду вошли Андрей Быков (Бык) и Сергей Карпенко (Рис-младший). У дома Аметова для маскировки они натянули на лица черные маски и надели на ноги ботинки на несколько размеров больше.

Головорезы во главе с Сергеем Цапком перелезли через забор домовладения Аметова со стороны огорода и первым делом направились к небольшому зданию, в котором фермер оборудовал сауну и бильярдную. Заглянув в окно, Цапок увидел, что внутри хозяин и его гость разыгрывают бильярдную партию. Появление шести незнакомцев застало мужчин врасплох. Сервер пытался отбиться при помощи кия, но, получив от Беспредела мощный удар кулаком в голову, потерял сознание. Следом бандиты вырубили его гостя.

Поверженных мужчин преступники, оставив на стреме Быка, перетащили в дом, где в это время находились пожилой тесть Мироненко и женщины с детьми: помимо гостей — жена Сервера Галина, невестка Елена, ее восьмимесячная дочка Амира и соседка Аметовых Наталья Касьян. От неожиданности все они не оказали сопротивления и позволили себя связать. Всех детей отморозки заперли в ванной комнате.

Закончив первый акт жестокого спектакля, Цапок стянул с себя маску. Мольбы своих жертв о пощаде он как будто не слышал, ожидая, когда очнется хозяин дома: он задумал на его глазах изнасиловать его жену и невестку, а затем зарезать всех присутствующих. Однако Сервер после мощного хука Вовы Беспредела никак не приходил в себя, поэтому от акта надругательства Сергей решил отказаться. И дал отмашку: резать всех….

Заслышав команду шефа, цапковские отморозки кинулись на людей, раз за разом втыкая в них ножи: позже судмедэксперты насчитают на каждом теле от трех до двенадцати ножевых ранений. Предводитель тем временем подошел к начавшему приходить в себя Аметову и озвучил ему причину: месть за брата. В состоянии шока Сервер лишь повторял: «Я не убивал» — до тех пор, пока Цапок не воткнул ему нож в сердце.

Затем кивнул Амуру: иди разберись с детьми. Это после задержания Черных будет рыдать на следственных экспериментах и изображать из себя супермена, который пытался бороться с беспределом Цапков. А в тот вечер он пошел и исполнил волю своего хозяина: задушил двух малышек Мироненко. Не сразу: они цеплялись за жизнь до последнего, пока душегуб не обмотал их лица скотчем. Крошечную Амиру не тронул.

Свершив задуманное, убийцы стащили все тела в кучу и начали поливать их и все помещение бензином. Все, кроме трупа Сервера, которому Цапок вложил в руку нож, попытавшись обставить все так, что у Аметова произошло помутнение рассудка, он перерезал домочадцев и покончил с собой. В этот момент в дом зашел 14-летний сын соседки Павел Касьян. Увидев, что происходит, мальчик кинулся бежать, но Бык убил подростка выстрелом в спину и затащил в дом.

В это время Цапок и компания, усадив на кучу трупов маленькую Амиру, чиркнули зажигалкой (позже малышка задохнулась угарным газом). Убедившись, что огонь разгорелся, душегубы покинули дом. Поехали на пустырь, где переоделись в предусмотрительно захваченную сменную одежду, сожгли окровавленные вещи и обувь и закопали все оружие — ножи и пистолеты. После этого как ни в чем не бывало отправились в местное кафе «Малинка» — отужинать и расслабиться.

Сергей Цапок был абсолютно уверен, что содеянное, как всегда, сойдет ему с рук: дом сгорит до тла и улик не останется. Но в этот раз он ошибся. Огонь в помещении погас вскоре после отбытия убойной команды, и пожарные, которых вызвали соседи, быстро локализовали возгорание. Вскоре домой вернулась дочь Сервера Лиля. Вряд ли можно передать словами; что она испытала, узнав о содеянном Цапками. Позже к обгоревшему дому приехал Джалиль — ее брат, отец малышки Амиры…

Новость о расправе над семьей и гостями Сервера Аметова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Наконец у сильных мира сего открылись глаза на тот беспредел, который творила Цапковская ОПГ в Кущевской. Видимо, иначе как ценой 12 человеческих жизней этого произойти не могло — ведь местные жители, в том числе и те, чьих родственников убили Цапки, неоднократно жаловались в компетентные органы, надеясь на справедливость. Вера в нее таяла у обитателей станицы год за годом. И даже когда все кровопийцы оказались под арестом, кущевцы не исключали, что их оправдают и выпустят. Этого не произошло.

Когда начались аресты членов его банды, Сергей Цапок слег в больницу с нервным срывом. Но этот хитроумный ход не спас бандита от правосудия, и 15 ноября 2010 года он был задержан в Ростове-на-Дону и помещен в СИЗО . Поговаривали, что Цапка сдали ростовские авторитеты, которые не захотели мараться, прикрывая такого мерзавца. Свою вину Сергей Цапок отрицал довольно долго, пытаясь выставить себя жертвой обстоятельств, но, узнав, что его приспешники оказались более разговорчивыми, принялся каяться и посещать следственные эксперименты. Но каялся тоже с умом: например, отказывался признать, что отдал приказ Амуру устранить детей, выставляя расправу над малышами личной инициативой Черных.

В своем последнем слове Цапок поведал, что признательные показания из него выбивали пытками. Не помогло. В 2013 году суд назначил ему, Вове Беспределу и Амуру, которые тоже «пели» о перенесенных ими нечеловеческих мучениях в СИЗО, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Бык и Буба, которые крайне активно сотрудничали со следствием, избежали участи своих подельников и отделались 20 годами колоний строгого режима каждый. Весомые сроки получили и рядовые члены ОПГ. Рис-младший и киллер цапковских Иванов до суда предпочли не дожить и наложили на себя руки в изоляторах.

Последовал их примеру в июле 2014 года и не дождавшийся этапирования в колонию Амур: его тело обнаружили надсмотрщики в СИЗО. А еще спустя три дня не стало и самого Цапка. По заключению медиков, 7 июля 2014 года Сергей скончался из-за оторвавшегося тромба. По Кущевке тут же поползли слухи, что смерть является инсценировкой, а Цапок откупился большими деньгами и скрылся за границей. Чтобы развеять сомнения, из станицы в СИЗО отправилась делегация, чтобы убедиться, что Цапок мертв. По свидетельствам очевидцев, после этой новости вся Кущевская облегченно вздохнула. В декабре этого же года за решетку отправилась Надежда Цапок : за махинации с землей она получила шесть с половиной лет лишения свободы. Не ушел от возмездия и «дядя Коля», которому в итоге дали 20 лет лишения свободы.

Единственный из Цапков, кто остался на свободе, — это Виктор, муж Надежды и отец двух главарей ОПГ. Несмотря на это, местные жители уверены: кровавая эра семейного клана Цапков закончилась навсегда. Впрочем, после зверств в доме Сервера Аметова многие покинули Кущевку — просто не захотели там оставаться. Да и сейчас, спустя восемь лет после трагедии, столбики объявлений плотно обклеены листовками «Продам дом». Увы, некогда основанную свободолюбивыми казаками зажиточную станицу Кущевскую долго еще будут помнить как место страха, ужаса и мучений, в которое превратили ее бесчеловечные бандиты по фамилии Цапок.