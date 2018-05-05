Более миллиона просмотров собрала вторая серия «Простоквашино» за несколько часов

Продолжение мультфильма «Простоквашино» выложено в Сеть. За несколько часов вторую серию посмотрели более миллиона зрителей.

Так, по состоянию на 23:57 (по московскому времени) ролик в группе «Вконтакте» просмотрели почти 1,2 миллиона человек.

Новая серия длится 6 минут 30 секунд.

Первая серия нового сезона легендарного мультфильма была опубликована «Союзмультфильмом» 3 апреля 2018 года. По состоянию на то же время, этот выпуск набрал почти 16,2 миллиона просмотров в официальной группе «Союзмультфильма» в социальной сети «Вконтакте».