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Более миллиона просмотров собрала вторая серия «Простоквашино» за несколько часов
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Более миллиона просмотров собрала вторая серия «Простоквашино» за несколько часов 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Продолжение мультфильма «Простоквашино» выложено в Сеть. За несколько часов вторую серию посмотрели более миллиона зрителей.
Так, по состоянию на 23:57 (по московскому времени) ролик в группе «Вконтакте» просмотрели почти 1,2 миллиона человек.
Новая серия длится 6 минут 30 секунд.
Первая серия нового сезона легендарного мультфильма была опубликована «Союзмультфильмом» 3 апреля 2018 года. По состоянию на то же время, этот выпуск набрал почти 16,2 миллиона просмотров в официальной группе «Союзмультфильма» в социальной сети «Вконтакте».
Писатель и создатель «Простоквашино» Эдуард Успенский остался недоволен возрожденным мультфильмом и заявил о нарушении своих авторских прав. С целью восстановить справедливость он направил обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату.
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