«Тарабарская грамота». Как на Руси зашифровывали письма

С появлением государственного строя на Руси возникла потребность шифровки писем, чтобы указы правителей не стали бы достоянием врага. Специально для важных посланий была разработана целая система криптографии. С течением времени методы шифрования менялись и совершенствовались. В День шифровальщика SPB.AIF.RU рассказывает, как засекречивали письма в древности, в эпоху Петра I и в Советском Союзе.

Литореи для княжеских писем

Уже в IX веке при княжествах на Руси начали работать специальные тайнописные службы, которые разрабатывали шифры для государственной переписки. В то время была придумана «литорея» — шифрование по принципу замены букв определенным образом. Современные историки выделяют простую и мудрую литорею. В дешифраторе к простой литорее, которую также называли тарабарской грамотой, все согласные из кириллицы располагали в два ряда, причем в нижнем ряду буквы шли в обратной последовательности. Таким образом, наверху оказывались буквы от «Б» до «Н», а в нижнем — от «Щ» до «П». Чтобы зашифровать письмо, нужно было заменить согласные буквы в тексте на их соседей из другого ряда. Вместо «Б» — «Щ», вместо «Л» — «С», и так далее. Например, слово «князь» после кодировки писалось как «тпяфь», а «Новгород» — «Пошчомоц». Мудрая литорея работала по такому же принципу, но была чуть сложнее «тарабарской грамоты».

Позже для шифровки стали использовать «цифирь», когда буквы, слоги или целые слова заменяли цифрами. Иногда, чтобы понять, что написано в послании, нужно было сложить несколько чисел. Даже если бы письмо попало к неприятелю, врагам было бы непросто расшифровать текст наподобие «Десятерица сугубая и пятерица четверицею, единица четверицею сугубо и десятерица дващи».

Тетрадь с шифрами

При Петре I шифрование стало гораздо сложнее и изощреннее. Был создан целый шифровальный словарь, и для кодирования сообщений уже не просто заменяли буквы, а использовали новые символы, знаки, буквы и цифры. В дешифратор были добавлены «пустышки» — символы, которые ничего не означали и только запутывали человека, перехватившего послание.

Письмо, зашифрованное на картинке слева, читается следующим образом: «Поди къ Черкаскому и, сослався з губернаторомъ азовскимъ, чини немедленно съ Божiею помощiю промыслъ надъ тьми ворами, и которые изъ нихъ есть поиманы, тъхъ вели въшать по украинскимъ городамъ. А когда будешь в Черкаскомъ, тогда добрыхъ обнадежь и чтобъ выбрали атамана доброго человека; и по совершении ономъ, когда пойдешь назадъ, то по Дону лежащие городки такожъ обнадежь, а по Донцу и протчим речкамъ лежащие городки по сей росписи разори и над людми чини по указу».

Иногда дополнительным шифром служила «сигнализация» XVIII столетия — пушечные залпы. Так, незадолго до Полтавской битвы Петр отправил коменданту Полтавы Келину зашифрованное письмо, где рассказывал план сражения. Чтобы монарх убедился, что письмо дошло до адресата, тот должен быть пять раз выстрелить из пушки.

Историки рассказывают, что у Петра I была тетрадка с шестью шифрами, каждый из которых он использовал для переписки с разными людьми. Услугами шифровальщиков царь не пользовался и кодировал все сообщения сам.

В середине XVIII столетия для одного письма стали использовать сразу несколько разных «ключей» — один и тот же символ в тексте читался по-разному.

Взломать «Энигму»

В XX столетии кодирование стало «культурным»: для шифровки начали использовать книги. Чтобы зашифровать послание, отправитель брал определенную книгу, прикладывал на край страницы бумажную ленту и записывал на нее номера строчек. Получатель пользовался этой же лентой для быстрого поиска нужных строк и читал письмо из цифр.

Высшую степень мастерства советские шифровальщики проявили во время Великой Отечественной войны. Для каждого послания на фронте разрабатывался отдельный код, который никогда не повторялся. Из-за отсутствия системы криптографии немцам практически никогда не удавалось расшифровать фронтовые послания СССР. Послания же фашистской Германии , осуществляемые через шифровальную машину «Энигма», периодически перехватывались и декодировались, что позволило Советскому Союзу контролировать планы немцев.