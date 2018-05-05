Валя Котик — самый юный герой Великой Отечественной войны

Валя Котик — это имя можно найти не только в русской, но и в английской Википедии, куда он попал как самый юный герой СССР. В украинской же небрежно пишут, что советская пропаганда сделала из Вали героя, чтобы дать пример будущим поколениям. Но разве этот мальчик не был героем? Биография Вали Котика в украинской Википедии начинается с фразы: «Радянська пропаганда зробила з Котика героя, аби дати приклад наступним поколінням». Спорить трудно. Судя по официальным текстам, биографию самого юного героя СССР действительно «причесали», придали ей житийные черты и превратили отважного мальца в отличника с примерным поведением. Но разве это отменяет подвиг?

Дитя СССР

Он родился 11 февраля 1930 года на Украине , в селе Хмелевка Каменец-Подольской области, в крестьянской семье. Отец Александр Федосеевич работал плотником, мать Анна Никитична трудилась в не так давно организованном колхозе. Колхозы на Украине начали создавать в 1928 году. Через два года после рождения Вали пришел массовый голод, который сейчас на Украине именуют Голодомором. Но семейство Котиков выжило. Более того, оба крестьянских сына пошли в школу. Причем Валя — досрочно.

Однажды успешно атаковали кортеж начальника шепетовской жандармерии обер-лейтенанта Фрица Кёнига. Именно Валя ужом подполз к дороге и швырнул в машину гранату.

Согласно официальной биографии пионера-героя, Валя хотел во всем быть похожим на старшего брата Виктора. Когда Витя в 7 лет пошел в школу, Вале тоже захотелось стать первоклассником. Чтобы утешить сына, которому еще рано сидеть за партой, мать подарила ему ручку и тетрадку. И Валя делал домашние задания в своей тетрадке вместе со старшим братом. А еще через три месяца не выдержал, увязался за братом в школу, как толстовский Филиппок. Сравнение с Филиппком, героем детского рассказа Льва Толстого про мальчика, пришедшего в школу вслед за старшим братом, — скорее всего, придумка советских биографов пионера-героя, так же как и рассказ о том, что «Валя стал одним из лучших учеников класса и в конце года получил похвальную грамоту». Но факт остается фактом, Валя пошел в школу досрочно и в 11 лет, когда началась война, закончил пятый класс. Летом 1937-го семья Котиков переехала из деревни в город. В Шепетовку . Там тоже директор школы недоумевал, отчего оба брата идут во второй класс, хотя одному исполнилось только семь лет. Далее в официальной биографии пионера следует очередная официозная выдумка, будто бы за успешное окончание начальной школы мальчику подарили книгу Николая Островского «Как закалялась сталь», и Павка Корчагин стал для Валентина кумиром. Похоже на легенду. Но наверняка он читал этот душещипательный роман. Точно так же Валя не мог не прочитать творение Гайдара под названием «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». Скорее всего, Валя был обычным, слегка хулиганистым мальчишкой, охочим до шалостей и приключений, но, видимо, запомнил он благородный призыв: «Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть-дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?».

В июне пришла война

Военный период в официальной советской биографии Вали Котика тоже начинается с рассказа, похожего на выдумку. Мол, когда началась Великая Отечественная и объявили эвакуацию, «перед уходом из дома Валик решил отпустить в лес своего домашнего питомца — белочку. И когда он прощался со зверьком, то заметил четырех с иголочки одетых „милиционеров“, говорящих по-немецки. Валя бросился бежать. На окраине города ему встретились красноармейцы, которые и повязали немецких диверсантов». Очень киношная история про белочку и немцев, переодетых в красноармейцев, похожа на выдумку, тем более что никуда семья Котиков не эвакуировалась. Осталась в Шепетовке. В оккупации.

Согласно официальной биографии, Валя Котик пустил под откос шесть эшелонов с боеприпасами, снаряжением и живой силой противника. А еще он перерезал телефонный кабель, который обеспечивал связь восточных украинских земель со ставкой Гитлера в Варшаве

Оккупация и ее ужасы, сожженный дотла Дом-музей Островского, школа, превращенная в конюшню, гетто, куда согнали местных евреев, напугали и заставили смириться, даже пойти на сотрудничество с оккупантами многих взрослых, но не Валю, помнившего про патриотичный вопрос из сказки Гайдара: «Или нам, мальчишам, сидеть-дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?». Они с друзьями ответили на этот вопрос как «мальчиши». Вместе решили сражаться с фашистами. Для начала принялись вооружаться, собирали и прятали оружие, оставшееся на местах боёв. Потом осмелели и стали воровать автоматы у расслабленных в тылу гитлеровцев. Фронт к тому времени ушел далеко вперед. А еще развешивали по городу листовки с карикатурами немцев. Боевых мальцов заметили подпольщики, оставленные в городе по заданию Ставки. Один из них, Степан Диденко, привлек Валю к более осмысленной работе в Сопротивлении. Маленького паренька посылали собирать данные о расположении немецких войск, о смене постов и караулов, он фиксировал расположение складов боеприпасов и продовольствия, подсчитывал количество танков и пушек в эшелонах, едущих на восток. Заодно мальчишек привлекали к участию в диверсиях и засадах. Они довольно быстро научились ловко обращаться с гранатами и взрывчаткой. Однажды успешно атаковали кортеж начальника шепетовской жандармерии обер-лейтенанта Фрица Кёнига. Именно Валя ужом подполз к дороге и швырнул в машину гранату. Гибель Кёнига вызвала ответную волну репрессий, были арестованы несколько партизан, но подпольщики продолжали борьбу. Одна за другой следовали диверсии: разграблен и подожжен немецкий склад с продовольствием, охрана обезоружена, сожжены нефтебаза и лесосклад.

Ушли в отряд

В итоге в Шепетовке становилось все опаснее, и командир подполья Диденко увел к партизанам всех товарищей и их семьи. Оттуда женщин и детей отправили в тыл. Но Валя уже не считал себя ребенком, хотя ему было только 12 лет, и наотрез отказался от эвакуации. Настойчивого мальчишку приняли в партизанский отряд. Далее следует серия успешных вылазок, пленение «языков», минирование дорог и мостов. Согласно официальной биографии, Валя Котик пустил под откос шесть эшелонов с боеприпасами, снаряжением и живой силой противника. А еще он перерезал телефонный кабель, который обеспечивал связь восточных украинских земель со ставкой Гитлера в Варшаве. На целую неделю связь была парализована.

Мальчика связали и оставили под охраной на опушке леса, но Валя сумел вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и бросить её в сторону врагов. Взрывом убило на месте двух конвоиров, а шум не позволил застать партизан врасплох.

В октябре 1943 года, когда мальчику было уже 13 и он считал себя бывалым бойцом, находясь в дозоре, он напоролся на карателей, которые готовились атаковать базу их партизанского отряда. Мальчика связали и оставили под охраной на опушке леса, но Валя сумел вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и бросить её в сторону врагов. Взрывом убило на месте двух конвоиров, а шум не позволил застать партизан врасплох. Валя был ранен, отлежался в сторожке лесника и после выздоровления вернулся в отряд.

Миф, истина, смерть и награды

Сейчас трудно отделить правду от вымысла и точно определить, какие именно подвиги совершил пионер-герой Валя Котик, а что ему приписали посмертно советские биографы, или не приписали, а просто приукрасили. Достоверно известно, что этот юный герой в 11 лет примкнул к антифашистскому Сопротивлению. За участие в партизанских вылазках он еще при жизни был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны II степени». Погиб пионер-герой, когда родная Шепетовка уже была освобождена, но в боевых планах отряда был еще штурм города Изяслава. После этой операции отряд должны были расформировать, взрослые бойцы были бы включены в регулярные части Красной Армии, а Валя как несовершеннолетний остался бы в тылу и вернулся в школу. 11 февраля 1944 года Вале исполнилось 14 лет. Сражение за Изяслав началось 16 февраля 1944. Именно в этом бою Валя был ранен. Мальчика срочно отправили в тыл, в госпиталь, но 17 февраля он умер. Медики были бессильны. Сначала Валю Котика похоронили в селе Хоровец, где находился госпиталь. Потом по просьбе его матери прах сына перенесли в Шепетовку и перезахоронили в городском парке. Это случилось уже после того, как Вале посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР датирован 27 июня 1958 года. Его именем называли улицы, теплоходы и пионерские дружины, ему ставили памятники и о нем снимали фильмы. Так он попал в Википедию. Русскую. Английскую. Украинскую, где его биографию называют детищем «радянской пропаганды». Но подвиги не умирают. Валя Котик стал прототипом персонажа в российско-японско-канадском анимационном фэнтези «Первый отряд». Потомки посмотрят фэнтези, почитают Википедию на разных языках, а потом скажут: «Салют Мальчишу!». Валя, ставший воином в 11 лет, — достоин салюта.