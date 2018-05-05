«Когда успела?»: Кристина Агилера удивила располневшей фигурой

Американская певица Кристина Агилера снискала славу по всему миру, а потому за ее внешностью и нарядами следят поклонники со всех уголков планеты. И вот на днях звезда, которая зачастую удивляет своими выходками, вновь привлекла внимание со стороны публики сети, однако причиной обсуждений стала заметно раздобревшая фигура певицы.

В последнее время Кристина Агилера пугает своими колебаниями в весе. Звезда то поправляется, то вновь сбрасывает вес, чем не может не волновать небезразличных почитателей, переживающих за ее здоровье. И только поклонники решили, что фигура певицы пришла в норму, как ее уличные фотографии вновь подняли волну обсуждений, ведь на снимках Кристина выглядит довольно упитанной.

Папарацци застали певицу на улицах города, и снимки буквально разлетелись по сети, поскольку сильно округлившаяся фигура Кристины вызвала переполох со стороны поклонников. Конечно, американская звезда давно не демонстрировала худобу, однако ее новые формы изумили почитателей, которые озадачились лишь одним вопросом — как Агилера сумела так быстро поправиться?

Некоторые поклонники даже заподозрили звезду в интересном положении, поскольку на одной из фотографий отчетливо увидели округлившийся живот. Да и беременность прекрасно объяснила бы лишние килограммы, невесть откуда взявшиеся на фигуре певицы. «Ого! Когда успела? Это ж какой теперь размер?» «Она беременна. Это все объясняет» «Ничего себе, вот это раздобрела. Худеть пора, живот то какой наела» «Обратите внимание, рука все время на животе — так беременные постоянно делают» «Да даже если и в положении, за фигурой следить то надо. Это уж слишком»

К слову, немало почитателей уверены, что Кристина Агилера изменила свою внешность, обратившись за помощью к профессионалам. Ее необычайно пухлые губы удивили необычной формой, заставив поклонников обсуждать, были ли пресловутые «уколы красоты». Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!