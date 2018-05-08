В канун Дня Победы уральские газовики восстановили ряд военных памятников и мемориалов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. В преддверии Дня Победы работники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ) восстанавливали памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны. «Вахтой памяти были охвачены разные регионы присутствия уральского газотранспортного предприятия — от севера Свердловской области до южных границ Оренбуржья», — отмечают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

В конце апреля работники Бузулукского ЛПУМГ (линейного производственного управления магистральных газопроводов — прим. ТАСС) в Оренбургской области помогли убрать территорию, прилегающую к обелиску воинам-землякам из села Проскурино. Администрация сельсовета поблагодарила газовиков за помощь в уходе за мемориалом и сохранении памяти поколений.

Коллектив другого филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в Оренбургской области — УАВР-4 (Управление аварийно-восстановительных работ — прим. ТАСС) — отреставрировано два мемориала. Работники основной производственной площадки управления восстановили заброшенный памятник землякам, не вернувшимся с фронта. Он был возведен в 115 км от Оренбурга на хуторе Гребени. Сегодня этого населенного пункта не найти на карте России — в середине 1970-х хутор расселили. Места обезлюдели, сохранилось лишь сельское кладбище и монумент в память о жителях, погибших в сражениях Великой Отечественной. О забытом обелиске узнали от одного из работников филиала — Дмитрия Гуляевского. На памятнике высечена фамилия его прадеда Лаврентия Романовича Филатова, погибшего 28 марта 1943 года под Смоленском.

"Сегодня у возрожденного мемориала состоялся торжественный митинг и возложение венков. В мероприятии, посвященном 73-летию Победы, приняли участие работники, молодые специалисты, представители профсоюзного комитета и администрации филиала", — отметили в ГТЕ.

Газовики Сорочинского участка УАВР-4 отреставрировали памятник павшим в боях за Родину в селе Бурдыгино. Он был возведен в 1953 году. В последний раз монумент ремонтировали в 1980-м. Работники аварийно-восстановительного участка №1 провели серьезные работы, возродив монумент буквально из руин.

В Невьянском ЛПУМГ (Свердловская область) один из обязательных пунктов подготовки к 9 Мая — уход за могилами на двух городских кладбищах, где похоронены ветераны войны и труженики тыла — бывшие работники управления. Администрация и профсоюзный комитет филиала оказали помощь в приобретении стройматериалов, обеспечили волонтеров транспортом и инвентарем.

Работники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и прежде занимались восстановлением памятников, посвященных Великой Победе. Так, в апреле прошлого года коллективом Службы корпоративной защиты был отреставрирован танк Т-34, установленный в Парке Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

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