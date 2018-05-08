Мемориал на болоте. В Красноярском крае разрушается памятник героям Победы

Оригинальный памятник тем, кто освобождал страну от фашистов, и тем, кто приближал Победу в тылу, в с. Иркутское Сухобузимского района постепенно утопает в болоте, в окружении свиней и гусей, которые пасутся рядом. Почему так происходит, разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Гиблое место

Монумент, точную дату установки которого сегодня мало кто помнит, уже несколько лет стоит буквально в скотном дворе одного из жителей, который в своё время расширил свои владения. Место болотистое, и только деревянные подмостки позволяют пройти на территорию.

«По словам сельчан, в этом году даже в канун Дня Победы не нашлось белой краски, чтобы обновить скульптуры! А местные принимают участие в акции «Бессмертный полк». Им приходится идти с портретами ветеранов к такому неприглядному памятнику», — рассказывает фотограф Илья Наймушин, побывавший недавно в селе и опубликовавший фото в соцсетях. — Местные жители заинтересованы в его сохранении и стремятся как-то ухаживать за ним, но никакой поддержки ни от местной власти, ни от депутатов, ни от известных политических партий они не находят».

Глава Миндерлинского сельсовета, куда входит Иркутское, Эдуард Горн заверил «АиФ на Енисее», что уже насколько лет они пытаются спасти памятник, отсыпали территорию, ставили забор, но всё тщетно — место гиблое, болотистое. Поэтому решено перенести монумент в центр села, на перекрёсток напротив Дома культуры. Но что конкретно для этого будет делаться и на какие средства, пока непонятно. «Летом мы планируем пригласить специалиста, который осмотрит памятник, посоветует, каким образом его переносить, чтобы не повредить, и во сколько это обойдётся», — говорит глава.

А пока депутат Заксобрания и бизнесмен Роман Гольдман, который, кстати, имеет на территории района фермерские предприятия, пообещал помочь подготовить мемориал в селе ко Дню Победы. Остаётся надеяться, что дело действительно пойдёт дальше обещаний.

Кто похоронен?

Между тем в краевой столице на Троицком кладбище и вовсе есть заброшенные безымянные могилы, где в годы войны хоронили умерших в госпиталях солдат. Погост с покосившимися рукописными табличками обнаружил красноярец Геннадий Васильев . «На фоне общего пафоса, с которым мы ежегодно празднуем Победу, это выглядит кощунственно. Понимаю, что имена и фамилии героев установить невозможно, но привести захоронение в божеский вид неужто нельзя?!»