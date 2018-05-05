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В центре Челябинска появится новая аллея
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В центре Челябинска появится новая аллея 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В челябинском Горсаду имени Пушкина появится новая аллея из одиннадцати голубых елей.
Их высадят 7 мая, в День радио, который также считается праздником для представителей всех видов связи. Поэтому пространство между деревьями получит название Аллея связиста. О предстоящей акции сообщили в Министерстве информационных технологий Челябинской области.
Одиннадцать голубых елей высадят представители министерства, а также Почты России, Роскомнадзора, сотовых операторов и интернет-провайдеров — по одному дереву от каждой организации.
Предполагается, что Аллея связиста станет украшением Горсада. Голубые ели широко используются в качестве декоративных растений во всем мире. Кроме эстетической привлекательности, они неприхотливы к окружающим условиям, отличаются повышенной устойчивостью к низким температурам и ветрам. Некоторые виды голубой ели могут расти даже на камнях, однако в первое время после посадки саженцы требуют ухода.
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