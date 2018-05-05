В центре Челябинска появится новая аллея

В челябинском Горсаду имени Пушкина появится новая аллея из одиннадцати голубых елей.

Их высадят 7 мая, в День радио, который также считается праздником для представителей всех видов связи. Поэтому пространство между деревьями получит название Аллея связиста. О предстоящей акции сообщили в Министерстве информационных технологий Челябинской области

Одиннадцать голубых елей высадят представители министерства, а также Почты России Роскомнадзора , сотовых операторов и интернет-провайдеров — по одному дереву от каждой организации.

Предполагается, что Аллея связиста станет украшением Горсада. Голубые ели широко используются в качестве декоративных растений во всем мире. Кроме эстетической привлекательности, они неприхотливы к окружающим условиям, отличаются повышенной устойчивостью к низким температурам и ветрам. Некоторые виды голубой ели могут расти даже на камнях, однако в первое время после посадки саженцы требуют ухода.