Ещё
В США 57 тысяч гондурасцев лишатся разрешения на жительство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США 57 тысяч гондурасцев лишатся разрешения на жительство 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Граждане Гондураса с 5 января 2020 года лишатся в США статуса «временно защищенных лиц», который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом сообщило американское министерство внутренней безопасности (МВБ), передает ТАСС.
Гондурасцы получили статус «временно защищенных лиц» после мощного урагана «Митч», обрушившегося на ряд стран Центральной Америки в октябре-ноябре 1998 года. По данным МВБ, на сегодняшний день эти люди уже не находятся в тех чудовищных условиях, в которых были после удара стихии. Поэтому, согласно принятому решению, через 18 месяцев 57 тысяч проживающих в США гондурасцев должны будут покинуть страну или получить другой иммиграционный статус.
В США «временно защищенные лица» получают разрешение на работу и временный вид на жительство. Тем не менее они не могут претендовать на грин-карты, то есть права на постоянное жительство.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Пекин и Вашингтон обсуждают вывод ПРО США из Южной Кореи Медведев: Контроль за производством сельхозпродукции нужно усилить В результате спецоперации в бразильской фавеле погибли шесть человек
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии43
Новое правительство: кто уйдет, кто останется192
Певица погибла во время отдыха34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились121
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение