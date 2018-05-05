В США 57 тысяч гондурасцев лишатся разрешения на жительство

Граждане Гондураса с 5 января 2020 года лишатся в США статуса «временно защищенных лиц», который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом сообщило американское министерство внутренней безопасности (МВБ), передает ТАСС.

Гондурасцы получили статус «временно защищенных лиц» после мощного урагана «Митч», обрушившегося на ряд стран Центральной Америки в октябре-ноябре 1998 года. По данным МВБ, на сегодняшний день эти люди уже не находятся в тех чудовищных условиях, в которых были после удара стихии. Поэтому, согласно принятому решению, через 18 месяцев 57 тысяч проживающих в США гондурасцев должны будут покинуть страну или получить другой иммиграционный статус.

В США «временно защищенные лица» получают разрешение на работу и временный вид на жительство. Тем не менее они не могут претендовать на грин-карты, то есть права на постоянное жительство.