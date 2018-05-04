Лишиться разрешения на жительство в США могут 57 тысяч граждан Гондураса

Граждане Гондураса лишатся статуса «временно защищенных» в США, который был им предоставлен в 1999 году из-за последствий урагана «Митч», причинившего большие разрушения в Гондурасе. Тем, кто сейчас пользуется этим статусом для пребывания в США, нужно либо покинуть страну в течение последующих 18 месяцев, либо получить какой-либо другой иммиграционный статус для дальнейшего проживания в США.