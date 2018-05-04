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Лучшее за день. 4 мая
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Лучшее за день. 4 мая 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
При каких условиях пингвины переходят в твердое состояние, почему российский космонавт полетит к Луне на американском корабле, кто из россиян попал в американскую академию наук и как кукуруза общается между собой? Лучшие материалы дня Indicator.Ru собрал в ночной дайджест.
Пингвины могут переходить в твердое состояние. И физики нашли условия, при которых это происходит.
В ближайшие несколько лет российский космонавт отправится к Луне. Правда, в американском корабле.
Недавно прошли выборы в академию наук США. Туда попали трое выходцев из России.
Ростки кукурузы могут общаться между собой.
Тень черной дыры, загадка происхождения Фобоса и Деймоса, быстрые радиовсплески и, разумеется, второй релиз данных телескопа Gaia — всё это в апрельском обзоре лучших научных публикаций arXiv.Org от Сергея Попова.
Биологи обнаружили, что нужно сделать, чтобы развязать узлы в ДНК.
Неандертальцы в Крыму могли делать гравировки на кремневых пластинах.
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