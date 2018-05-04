Лучшее за день. 4 мая

При каких условиях пингвины переходят в твердое состояние, почему российский космонавт полетит к Луне на американском корабле, кто из россиян попал в американскую академию наук и как кукуруза общается между собой? Лучшие материалы дня Indicator.Ru собрал в ночной дайджест.

Пингвины могут переходить в твердое состояние. И физики нашли условия, при которых это происходит.

В ближайшие несколько лет российский космонавт отправится к Луне. Правда, в американском корабле.

Недавно прошли выборы в академию наук США . Туда попали трое выходцев из России

Ростки кукурузы могут общаться между собой.

Тень черной дыры, загадка происхождения Фобоса и Деймоса, быстрые радиовсплески и, разумеется, второй релиз данных телескопа Gaia — всё это в апрельском обзоре лучших научных публикаций arXiv.Org от Сергея Попова

Биологи обнаружили, что нужно сделать, чтобы развязать узлы в ДНК.

Неандертальцы в Крыму могли делать гравировки на кремневых пластинах.

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