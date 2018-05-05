Лазарев объяснил постоянным стрессом стремительную потерю веса

Сергей Лазарев похудеть на семь килограммов. Поклонники обеспокоены состоянием певца.

"Говорят, что я похудел… да, это так — минус 7 кг за время подготовки к Новому шоу", — написал на своей странице в Instagram артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Лазарев нашел объяснение стремительной потере веса. «Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска— время расслабления, но не для меня… расслабимся в 80 лет», — заявил певец.

Однако поклонники Сергея забили тревогу. Они опасаются за здоровье своего любимца. «Может пора немного и набрать вес?) Как думаешь?» «Сережа, что за стрессы и нервы…Береги себя», «Сереня, Трудоголик ты наш Любимый! Будь ЗДОРОВЕНЬКИМ! ЭТО ГЛАВНОЕ», «Ну нельзя себя так мучить», — отметили фоловеры.

Напомним, 1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 35 лет. В честь юбилея артист колесил без отдыха по городам и весям с грандиозным шоу. Сам певец признался, что не любит делать долгие перерывы в работе. «Мне все время нужно что-то делать, что-то согласовывать, решать, планировать. Как только начинаются дни простоя, меня душит ощущение, что я выпал из жизни, все пропало», — рассказал он.