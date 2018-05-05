Ещё
Лазарев объяснил постоянным стрессом стремительную потерю веса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лазарев объяснил постоянным стрессом стремительную потерю веса 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Сергей Лазарев похудеть на семь килограммов. Поклонники обеспокоены состоянием певца.
"Говорят, что я похудел… да, это так — минус 7 кг за время подготовки к Новому шоу", — написал на своей странице в Instagram артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Лазарев нашел объяснение стремительной потере веса. «Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска— время расслабления, но не для меня… расслабимся в 80 лет», — заявил певец.
Однако поклонники Сергея забили тревогу. Они опасаются за здоровье своего любимца. «Может пора немного и набрать вес?) Как думаешь?» «Сережа, что за стрессы и нервы…Береги себя», «Сереня, Трудоголик ты наш Любимый! Будь ЗДОРОВЕНЬКИМ! ЭТО ГЛАВНОЕ», «Ну нельзя себя так мучить», — отметили фоловеры.
Напомним, 1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 35 лет. В честь юбилея артист колесил без отдыха по городам и весям с грандиозным шоу. Сам певец признался, что не любит делать долгие перерывы в работе. «Мне все время нужно что-то делать, что-то согласовывать, решать, планировать. Как только начинаются дни простоя, меня душит ощущение, что я выпал из жизни, все пропало», — рассказал он.
Дни.ру: последние новости
Родившая Рапунцель из "Дома-2" проговорилась об имени дочери Пенсионеры сравнили создателя Telegram с пособником нацистов Шепелев заинтриговал народ новым фото сына от Фриске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог288
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете166
На Украине установили билборды о походе на Крым296
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением31
Названа причина задержания Навального625
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение