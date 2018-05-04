Российскую армию вооружили мобильной станцией для подавления локаторов 

Российские войска радиоэлектронной борьбы вооружили мобильной станцией‐трансформером «Дивноморье». Как сообщил сайт «Русская планета», система позволяет подавлять локаторы вражеских самолетов и беспилотников, а также создавать помехи для спутников.
Станция полностью автоматизирована. При обнаружении цели она самостоятельно анализирует сигнал, определяет его направление и мощность излучения.
Ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные системы «Панцирь-С» доставят в Крым. Таким образом доля новейшего вооружения в округе превысит 63 процента, а к концу года ожидается, что достигнет 70 процентов.