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Российскую армию вооружили мобильной станцией для подавления локаторов
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Российскую армию вооружили мобильной станцией для подавления локаторов 

360tv.ru 28 минут назад
Российские войска радиоэлектронной борьбы вооружили мобильной станцией‐трансформером «Дивноморье». Как сообщил сайт «Русская планета», система позволяет подавлять локаторы вражеских самолетов и беспилотников, а также создавать помехи для спутников.
Станция полностью автоматизирована. При обнаружении цели она самостоятельно анализирует сигнал, определяет его направление и мощность излучения.
Ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные системы «Панцирь-С» доставят в Крым. Таким образом доля новейшего вооружения в округе превысит 63 процента, а к концу года ожидается, что достигнет 70 процентов.
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